Stiliana Nikolova, da Bulgária, faturou a prata no Rio de Janeiro, ao registrar somatório de 119.300. O bronze foi para a italiana Sofia Raffaeli, com 117.950.
Com a participação na final do individual geral, Babi e Jojo se despedem do Mundial. As brasileiras não se classificaram para as decisões dos aparelhos, que ocorrerão neste domingo (24), último dia do torneio.
A primeira apresentação de Bárbara na final foi com a bola. A paranaense ganhou a mesma nota das classificatórias: 27.250. Apesar do aumento da dificuldade da série, pequenas falhas de execução pesaram na avaliação dos árbitros. Sem se abalar, a ginasta voltou para a segunda rotação, com as maças, que tinham sido dor de cabeça na quinta-feira. Babi fez uma apresentação de alto nível, ao som de “Garota de Ipanema”. A exuberância da atleta e o ritmo da música cativaram os torcedores – e os juízes – na Arena Carioca 1, rendendo 29.100.