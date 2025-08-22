Esporte Ginástica rítmica: Babi alcança melhor resultado do Brasil no individual geral

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

"Acho que o Mundial vai deixar um marco histórico", declarou Babi. (Foto: Alexandre Durão)

O Mundial do Rio de Janeiro já está marcado na história da ginástica rítmica do Brasil. Pela primeira vez, duas atletas do País estiveram entre as 18 finalistas do individual geral, e Bárbara Domingos alcançou o melhor resultado de uma brasileira na prova, considerando todas as edições do torneio.

O 9º lugar, com somatório de 112.200, ainda supera a posição de Babi nas Olimpíadas de Paris, no ano passado. Geovanna Santos, a Jojo, teve nota final de 107.450, ficou em 18º e também recebeu aplausos do público que compareceu em peso à Arena Carioca 1 nessa sexta-feira (22).

“Acho que o Mundial vai deixar um marco histórico. A ginástica do Brasil agora é uma grande potência, não só no conjunto, mas no individual também. E chega muito forte para as próximas competições. Agora pensamos em classificar não só uma, mas duas atletas para uma final. O Brasil tem grandes ginastas, como a Babi, a Maria (Eduarda Alexandre, reserva no Rio de Janeiro), eu e tantas outras meninas que fazem parte da seleção também.”

O ouro ficou com a alemã Darja Varfolomeev, que registrou somatório de 121.900. A jovem de 18 anos tem dominado o cenário da ginástica rítmica. Subiu ao lugar mais alto do pódio em todas as cinco provas individuais do último Mundial (Valência 2023) e se sagrou campeã olímpica em Paris. Stiliana Nikolova, da Bulgária, faturou a prata no Rio de Janeiro, ao registrar somatório de 119.300. O bronze foi para a italiana Sofia Raffaeli, com 117.950. Com a participação na final do individual geral, Babi e Jojo se despedem do Mundial. As brasileiras não se classificaram para as decisões dos aparelhos, que ocorrerão neste domingo (24), último dia do torneio. Babi A primeira apresentação de Bárbara na final foi com a bola. A paranaense ganhou a mesma nota das classificatórias: 27.250. Apesar do aumento da dificuldade da série, pequenas falhas de execução pesaram na avaliação dos árbitros. Sem se abalar, a ginasta voltou para a segunda rotação, com as maças, que tinham sido dor de cabeça na quinta-feira. Babi fez uma apresentação de alto nível, ao som de “Garota de Ipanema”. A exuberância da atleta e o ritmo da música cativaram os torcedores – e os juízes – na Arena Carioca 1, rendendo 29.100. No terceiro aparelho, a fita, Babi também teve desempenho superior ao das classificatórias (quando registrou 27.200). Embalada pela música “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil, a ginasta fez uma apresentação alegre, sempre com sorriso no rosto, e recebeu 27.600. Para encerrar a participação na decisão do individual geral, mais uma bela série, desta vez no arco, e nota 28.250. O somatório final foi de 112.200. Jojo Geovanna iniciou a final do individual geral com uma série no arco, que tinha sido o melhor aparelho da ginasta nas classificatórias (28.400). A brasileira mostrou uma coreografia vibrante, com carga dramática, mas menor nota de dificuldade. Assim, recebeu 28.250. Depois, voltou à ação ao som de “My Heart Will Go On”, trilha do filme “Titanic”, e levantou a torcida com uma bela exibição na bola, que adicionou 27.700 ao somatório. As maças foram o terceiro aparelho de Jojo. Com temática de terror na série, a brasileira teve bom desempenho e fechou com nota 27.800. Na última parada da final, porém, a ginasta teve problemas com a fita e, enquanto aguardava a avaliação dos juízes, não segurou as lágrimas. Conjunto A sequência do Mundial do Rio de Janeiro terá a estreia dos conjuntos. Neste sábado (23), na sessão de 14h (de Brasília), a equipe brasileira entrará em ação na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha chegam ao torneio como postulantes a uma medalha inédita. O primeiro dia do conjunto terá classificatórias das séries de cinco fitas e três arcos/duas bolas. O somatório das notas das duas apresentações também definirá o pódio da prova geral. Ou seja, medalhas serão distribuídas no sábado. Depois, neste domingo, os conjuntos voltarão à quadra para as finais de cada aparelho. Também ocorrerão as decisões individuais por aparelhos, mas sem representantes do Brasil, já que Babi e Jojo não se classificaram.

