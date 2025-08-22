Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Ginástica rítmica: Babi alcança melhor resultado do Brasil no individual geral

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

"Acho que o Mundial vai deixar um marco histórico", declarou Babi. (Foto: Alexandre Durão)

O Mundial do Rio de Janeiro já está marcado na história da ginástica rítmica do Brasil. Pela primeira vez, duas atletas do País estiveram entre as 18 finalistas do individual geral, e Bárbara Domingos alcançou o melhor resultado de uma brasileira na prova, considerando todas as edições do torneio.

O 9º lugar, com somatório de 112.200, ainda supera a posição de Babi nas Olimpíadas de Paris, no ano passado. Geovanna Santos, a Jojo, teve nota final de 107.450, ficou em 18º e também recebeu aplausos do público que compareceu em peso à Arena Carioca 1 nessa sexta-feira (22).

“Acho que o Mundial vai deixar um marco histórico. A ginástica do Brasil agora é uma grande potência, não só no conjunto, mas no individual também. E chega muito forte para as próximas competições. Agora pensamos em classificar não só uma, mas duas atletas para uma final. O Brasil tem grandes ginastas, como a Babi, a Maria (Eduarda Alexandre, reserva no Rio de Janeiro), eu e tantas outras meninas que fazem parte da seleção também.”

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no mundial de ginástica rítmica
https://www.osul.com.br/ginastica-ritmica-babi-alcanca-melhor-resultado-do-brasil-no-individual-geral/ Ginástica rítmica: Babi alcança melhor resultado do Brasil no individual geral 2025-08-22
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul encerra primeiro semestre com queda de 17% no índice de mortes violentas
Política Supremo condena Carla Zambelli a 5 anos de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento
Política “Democracia não se faz com impunidade, omissão e covardia”, afirma Alexandre de Moraes
Mundo Em evento na Colômbia, Lula diz que países ricos usam combate ao crime como “pretexto para violar soberania”
Economia Ibovespa salta 2,6% no último pregão da semana; dólar recua
Mundo Polícia argentina cumpre mandados de busca após áudios vazados ligarem irmã de Milei a suposta cobrança de propina
Porto Alegre Porto Alegre registra chuva equivalente a quase todo o mês de agosto nesta sexta-feira
Porto Alegre Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos de terra em Porto Alegre
Política Defesa de Bolsonaro responde ao ministro Alexandre de Moraes e nega descumprimento de medidas: “Vazios de indícios”
Política Eduardo Bolsonaro recebeu R$ 4,1 milhões em menos de dois anos e Carlos R$ 4,8 milhões em um ano, diz a Polícia Federal
Pode te interessar

Vôlei Em sua estreia no Mundial de Vôlei, Brasil atropela a Grécia por 3 sets a 0

Esporte Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no mundial de ginástica rítmica

Esporte Raphinha merece a Bola de Ouro? Os números dizem que sim

Esporte Sorteio da Copa do Mundo 2026 será em Washington