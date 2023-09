Brasil Ginecologista réu por abusar sexualmente de 42 mulheres é transferido para o Complexo Médico Penal, na região de Curitiba

13 de setembro de 2023

Felipe Sá no momento em que foi preso em Maringá. (Foto: Reprodução/ RPC)

O ginecologista Felipe Sá, réu por abusar sexualmente de 42 mulheres, foi transferido nessa quarta-feira (13) da Penitenciária Estadual de Maringá, norte do Estado, para o Complexo Médico Penal em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).

O médico está preso preventivamente desde junho. Ele responde na Justiça por 23 violações sexuais mediante fraude, 14 tentativas deste mesmo tipo de crime, violência psicológica e estupro de vulnerável.

A reportagem apurou que a direção da Penitenciária Estadual de Maringá pediu a transferência de Sá na última segunda-feira. A alegação foi de que o presídio não teria a estrutura adequada para manter o ginecologista preso por tempo indeterminado.

Outro argumento usado pela direção da unidade para pedir a transferência foi a repercussão nacional do caso envolvendo o ginecologista.

Em nota, o Deppen afirmou que “o pedido foi feito para a unidade que custodia pessoas do sexo masculino, cuja segurança em virtude da característica pessoal do preso demande separação da massa carcerária”.

Abusos

De acordo com a Polícia Civil, os abusos cometidos pelo médico aconteceram dentro do consultório particular dele. Uma das vítimas afirmou, em depoimento, que foi abusada enquanto estava sob efeito de hipnose.

Segundo a investigação, Sá tentava criar um ambiente seguro para as vítimas. Quando ganhava a confiança delas, cometia os abusos, conforme afirma a polícia.

Em depoimento, o médico preferiu ficar em silêncio. O processo tramita em segredo de justiça.

Canais de denúncia

O Paraná possui uma série de canais de denúncia para registro da violência contra mulher. Eles atendem os mais variados tipos de crimes e também oferecem acompanhamento especializado para cada situação. Confira alguns desses serviços.

1. Central de Atendimento à Mulher – 180 ou por meio de um e-mail para ligue180@mdh.gov.br, pelo aplicativo Proteja Brasil ou no site da ouvidoria.

2. Patrulha Maria da Penha – 153, disponível nas seguintes cidades e por meio dos seguintes telefones:

– Arapongas – 153,

– Araucária – 153,

– Cascavel – 153,

– Curitiba – 153,

– Foz do Iguaçu – 153,

– Londrina – 153,

– Maringá – 153,

– Ponta Grossa – 153,

– Sarandi – 153,

– São José dos Pinhais – 153,

– Toledo – 190.

3. Boletins de Ocorrência Online da Polícia Civil – www.policiacivil.pr.gov.br.

4. Casa da Mulher Brasileira: O atendimento é exclusivo para mulheres residentes de Curitiba, na Avenida Paraná, 870, no Cabral. Os telefones para contato são: (41) 3221-2701 e (41) 3221-2710.

Outro serviço disponível são as Delegacias de Defesa da Mulher que atendem mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou sexual. As delegacias estão presentes em 20 municípios do Estado paranaense.

Ginecologista réu por abusar sexualmente de 42 mulheres é transferido para o Complexo Médico Penal, na região de Curitiba

2023-09-13