Celebridades Giovanna Antonelli fala sobre rotina de mãe: “Adoro ficar em casa e cuidar da minha família”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz também fala sobre o lado produtivo da quarentena Foto: Reprodução/Instagram Atriz também fala sobre o lado produtivo da quarentena. (Foto: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli, 44 anos de idade, frequentemente recebe elogios em seu Instagram – rede social na qual soma quase 13,5 milhões de seguidores – quando posta fotos ao lado dos filhos, Pietro, de 15 anos, fruto de sua relação com Murilo Benício, e as gêmeas Antônia e Sofia, de 10, de seu atual casamento com Leonardo Nogueira.

“Elas são muito maravilhosas. Cheias de personalidade. Cada uma com seu estilo próprio e eu admiro muito isso nelas”, diz Giovanna, sobre as gêmeas, que surpreendem pelo tamanho e a semelhança com o jeitinho da mãe.

Entretanto, a atriz diz que as meninas raramente mexem em seu armário querendo algo emprestado. “Elas mexem bem pouco no meu closet, mas gostam de elogiar meu estilo e querem guardar algumas peças pro futuro.

O orgulho e entusiasmo é o mesmo, quando ela fala do filho mais velho, Pietro, que em termos de altura, já passou a da mãe “Ele passou, sim, e muito. Pietro é um presente em todos os sentidos e me ensina muito”, disse ela que emendou em seguida. “Tenho orgulho em ser mãe deles”.

Quarentena produtiva

Giovanna, que está na novela “Laços de Família”, atualmente reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, também tem trabalhado bastante fora da TV. “A quarentena esta sendo produtiva. Vamos fechar o ano com 100 unidades da Giolaser [rede de franquia de depilação a laser, estética e beleza]. Eu e a Vanessa Giácomo desenvolvemos um projeto de webserie. Também estou escrevendo um roteiro com a Ingrid Guimarães, minha amiga da vida. Estou fazendo aulas de línguas e cuidando da casa, do marido, dos filhos. Aliás, adoro ficar em casa e cuidar da minha família que amo.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades