Celebridades Andressa Urach remove todas as tatuagens de seu corpo: “Me incomodam porque sou modelo”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

A modelo mostrou um pouco de como está sendo esse processo em um vídeo em seu canal no YouTube

Andressa Urach resolveu remover todas as tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. A modelo mostrou um pouco de como está sendo esse processo em um vídeo em seu canal no YouTube, em que aparece ‘apagando’ os desenhos com a ajuda de um lazer.

“Não tenho nada contra tatuagens, estou retirando as minhas porque me incomodam porque eu sou modelo”, explicou ela.

