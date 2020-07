Celebridades Giovanna Lancellotti denuncia golpe e ironiza criminoso: “Bem gente boa”

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Em vídeos nos stories, ela ainda expôs o número em questão e pediu ajuda para denunciar Foto: João Miguel Júnior/Divulgação Em vídeos nos stories, ela ainda expôs o número em questão e pediu ajuda para denunciar. (Foto: João Miguel Júnior/Divulgação) Foto: João Miguel Júnior/Divulgação

Giovanna Lancellotti revelou em seu Instagram que um criminoso digital está se passando por ela e enviando mensagens aos amigos próximos pedindo dinheiro por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. Em vídeos nos stories, ela ainda expôs o número em questão e pediu ajuda para denunciar.

“Tem uma pessoa que não tem nada para fazer que está fingindo ser eu no Whatsapp, e está mandando mensagens para alguns contatos meus. Não sei como ela teve acesso. Fingindo que é meu novo número e pedindo dinheiro”, começou ela.

Na sequência, a atriz expôs o número do criminoso em questão. “Vou deixar o número dessa pessoa bem aqui. É lá do Rio de Janeiro. A pessoa é bem gente boa, deve estar com bastante coisa para fazer nessa quarentena”. Para finalizar, Giovanna voltou a ironizar o criminoso. “Tudo de bom para você, viu meu amor? Tudo de bom, querido”.

