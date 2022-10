Leandro Mazzini Giroflex na pista

Por Leandro Mazzini | 19 de outubro de 2022

(Crédito: Izânio Façanha)

Há mais de ano a Coluna vem revelando a situação dentro da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Contratos milionários – como o da renovação do aluguel da sede por R$ 28,8 milhões – relações suspeitas de comissionados com empresas fiscalizadas, acordos para mais de milhão de reais para simples consultorias terceirizadas sobre obras rodoviárias etc. Não deu outra. Ontem as viaturas da Polícia Federal, que sempre rondavam a garagem descaracterizadas, chegaram com giroflex ligado à sede da agência em Brasília. A operação sai dois dias depois de publicarmos a sanha da turma em dezenas de contratos de altos valores – estes, aliás, que ainda não estão na mira da PF. Ainda. A ANTT derrapa na pista no momento em que completa um ano a Súmula nº 11, muito criticada por fiscais, a qual impede apreensões em flagrantes (somente permite multas) e beneficia transportes clandestinos.

Poder das redes

A internet com suas redes sociais mostram-se tão ou mais poderosas em tempos atuais quanto as emissoras de TV. O debate da Band pautou as redes sociais, principalmente quando Bolsonaro sugeriu busca no Google sobre ‘desmatamento’. Segundo monitoramento da Tunad, a busca pela palavra chegou a 250 mil por hora no site. Já a Vert.se Inteligência constatou que o termo ‘debate’ no Instagram somou 7,3 milhões de interações. Lula teve 14,4 milhões de citações e Bolsonaro atingiu 16,2 milhões.

Fake dispara

O Tribunal Superior Eleitoral recebeu, até o ontem, mais de 22 mil denúncias de fake news relacionadas às eleições, média de 185 por dia e sete denúncias por hora. O uso de perfis falsos (15.406) e disparos em massas de informações que não são verídicas (2.732) são as denúncias que mais ocorreram no Sistema de Alerta do TSE.

Paranoias do chefe

O presidente Jair Bolsonaro soltou um dia que, ao assumir o Governo, temeu por sua vida e evitou andar no jardim do Palácio da Alvorada por medo de… ataques de drones. Não foi balela. A paranoia chegou a tanto que o Gabinete de Segurança Institucional comprou equipamento para neutralizar aparelhos voadores no perímetro.

Queimadas

De janeiro a setembro o Mato Grosso foi o Estado que mais queimou floresta em 2022, concentrando 25% das queimadas no Brasil. Segundo relatório Monitor do Fogo do Map Biomas, foram 5.825.520 de hectares destruídos. O Cerrado foi o bioma mais afetado com 2.973.443 hectares devastados. A Amazônia sofreu o maior aumento de área queimada em relação ao mesmo período de 2021, com 1.080.388 hectares a mais.

Nannai Trancoso

O famoso Nannai Resort terá em breve uma unidade entre as praias de Itaquena e Jacumã, em Trancoso, famoso balneário ao sul de Porto Seguro (BA). O grupo controlador pagou R$ 25 milhões por um bom naco pé na areia entre o mar e a foz do rio dos Frades.

ESPLANADEIRA

# Jornalista Julianá Souza adere à campanha Outubro Rosa.

# Baiana Carina Santos, Product Design na edfintech Pravaler, recebe Prêmio de Empreendedorismo Campus Mobile.

# Bruno Brux, Diretor Executivo da GUT SP, é indicado profissional de criação do ano pelo Caboré.

# Rodrigo Baggio lança, dia 24, livro “E-topia”, no RJ.

# CertiSign amplia parceria com Philips.

# EducationUSA promove entre dias 24 e 28 a “Feira LL.M. Tour”.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

