Acontece Giroscópio inspira criação de churrasqueira inovadora

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Movimentos circulares proporcionam uma experiência inédita com os assados, valorizando a magia do fogo e resultando em cortes mais suculentos e saborosos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“Fazer o mundo girar” era o objetivo idealizado pelo chef Marcos Livi para surpreender em mais uma participação na “Churrascada”, o maior festival de churrasco do planeta, que aconteceu em agosto, na cidade de São Paulo (SP). Sempre inquieto e inventivo, Livi contou com a sua parceira Scheer Churrasqueiras e Parrillas para o desenvolvimento da churrasqueira inovadora. A novidade foi o maior sucesso do evento, que reuniu mais de 40 chefs, dentre eles grandes nomes referências para o churrasco no país, e cerca de três mil convidados.

O giroscópio, instrumento criado para explicar teorias da física, serviu de inspiração para o design e o método inédito de preparar o churrasco, que é assado em movimentos circulares contínuos. Assim nasceu o Scheeroscópio. “É um equipamento que se destaca não só pela estética, mas também por sua técnica”, ressalta o chef. “Voltamos à ancestralidade, assando longe do fogo e sem sal. À medida que a carne vai girando, ela não pinga e, assim, vai sendo reidratada. No Scheeroscópio, assei a costela mais suculenta da minha vida”, comemora.

Contemplação do fogo

“Sabíamos que a ideia era revolucionária. Até então, a costela era assada parada. No Scheeroscópio, podemos assar muitas costelas ao mesmo tempo, e trazer as pessoas para perto, para contemplar a magia do fogo e admirar a arte de assar a carne, agregando ainda mais valor a esse momento”, comenta Mauricio Della Giustina, diretor comercial da Scheer. “A força de hipnotizar do fogo pode ser lúdica, pode ter movimento. O Scheeroscópio traz esse momento de contemplação do fogo, com a brasa e as chamas à mostra”, acrescenta Livi.

O Scheeroscópio é produzido nas versões em aço carbono ou aço inox. Permite assar qualquer carne e corte. Além do uso profissional, em churrascarias e restaurantes especializados, também é uma ótima opção para casas de campo e áreas externas de lazer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/giroscopio-inspira-criacao-de-churrasqueira-inovadora/

Giroscópio inspira criação de churrasqueira inovadora

2023-09-05