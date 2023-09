Acontece Panvel recebe doações para vítimas do temporal no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Além de doar medicamentos e itens de higiene, rede de farmácias realiza ação especial com o “Troco Amigo”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Neste momento, toda ajuda pode fazer a diferença na vida dos atingidos pelas cheias no Vale do Taquari. A Panvel, além de doar medicamentos e itens de higiene, está utilizando da força do Troco Amigo para que mais pessoas possam ajudar.

Em todas as lojas da Panvel, o cliente poderá doar qualquer valor por meio da opção SOS Vale do Taquari, com o método de pagamento que preferir. Também é possível doar incluindo o item Troco Amigo no app Panvel.

Sobre o Troco Amigo

O Troco Amigo é uma das ações desenvolvidas pelo Grupo Panvel em prol das comunidades onde está presente. Os clientes são convidados, ao final da compra, a fazer a doação de qualquer valor (o troco) para uma instituição de saúde à sua escolha. O valor arrecadado é repassado diretamente às instituições, que investem em reformas, novos equipamentos e melhorias no atendimento.

Desde que foi criado, há 13 anos, o Troco Amigo já arrecadou R$ 15,9 milhões. Em 2022, foram 108 instituições beneficiadas na Região Sul e em São Paulo, e as farmácias passaram a aceitar também a doação com cartão de crédito, cartão de débito e pix.

