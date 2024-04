Celebridades Gisele Bündchen, Angélica, Taís Araújo e Silvia Braz falam sobre traumas em torno da alimentação

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2024

"Tinha muita crise do pânico, então precisei chegar ao fundo do poço para eu fazer alguma coisa por mim", disse a übermodel. Foto: Divulgação

Gisele Bündchen reuniu Angélica, Taís Araujo e Silvia Braz para falar sobre o livro de receitas que está lançando no Brasil, nesta quarta-feira (3), no Copacabana Palace, um dos hotéis mais famosos do Rio de Janeiro. Durante o evento, as famosas falaram brevemente sobre os traumas que as fizeram mudar a alimentação.

“Preciso ter um momento de abençoar a minha comida, porque é ela que vai me reabastecer. Tinha muita crise do pânico, então precisei chegar ao fundo do poço para eu fazer alguma coisa por mim”, disse a übermodel.

Angélica também revelou que teve crise de pânico, e restringiu alguns alimentos. “Não tomo mais cafeína, justamente porque tive uma crise de pânico muito forte”, contou a apresentadora.

Taís, por sua vez, relatou que virou a chave para a alimentação e outras práticas saudáveis quando fez 40 anos. “Comecei a olhar mais para mim”, destacou atriz.

Reflexão

Gisele recorreu ao Instagram para compartilhar uma reflexão sobre as batalhas invisíveis que cada pessoa enfrenta em sua vida particular.

A supermodelo, que recentemente tornou público seu relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, após o término de seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, 46, publicou uma citação enigmática de autoria da escritora brasileira Wandy Luz em seus Stories no Instagram.

“Você olha para uma pessoa e não imagina a história que ela carrega. As dores, traumas, medos. Da mesma forma que sequer podemos imaginar quão forte, capaz e resiliente alguém é”, dizia um trecho da mensagem.

A postagem mencionava, ainda, a complexidade das vivências humanas e incentivava as pessoas a praticarem a gentileza sempre que possível.

“Por trás de sorrisos e olhares existem feitos e vitórias, existem pessoas e momentos superados, existem sonhos e desejos a serem alcançados. Existe muito. Existe tanto. Então, seja gentil sempre que puder”.

Em março, após meses de especulações, Gisele finalmente confirmou seu namoro com Joaquim durante uma entrevista ao jornal The New York Times. “Esta é a primeira vez que me relaciono com alguém que era meu amigo. É muito diferente. [A relação] é sincera e bastante transparente”, comentou.

Na ocasião, a beldade aproveitou para negar os rumores de que o professor de jiu-jítsu teria sido o pivô de sua separação. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres: são culpadas quando têm a coragem de sair de um relacionamento que não é saudável, e são rotuladas como infiéis. Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um espetáculo midiático”, pontuou.

