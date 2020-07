Mundo Gisele Bündchen fala sobre o seu casamento de 11 anos com Tom Brady, dizendo: qualquer relacionamento tem os seus desafios

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Para a supermodelo gaúcha, o segredo da união é a comunicação: 'De forma clara e amorosa'. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gisele Bündchen celebrou seus 40 anos com o lançamento da ação Viva a Vida, em que plantou 40 mil árvores na Amazônia. Defensora do meio ambiente, a supermodelo gaúcha em entrevista ao jornal o Globo falou sobre seu envolvimento com a natureza, a relação com o tempo e o casamento de 11 anos com o jogador de futebol americano Tom Brady. “Acredito que só com respeito, paciência e empatia é possível construir um relacionamento duradouro”, diz a top, mãe de Benjamin e Vivian Lake. Confira trechos da conversa:

1) O preço por defender tão veementemente suas ideias, como a proteção ao meio ambiente, é alto? Já pensou em recuar em algum momento?

A mãe Terra nos provê tudo o que precisamos para sobreviver: ar, comida, água e recursos para nossa morada. No entanto, os recursos naturais são finitos e só poderemos continuar usufruindo deles se encontrarmos formas de viver em harmonia com a natureza. Em momento algum pensei em recuar, pois é algo que sinto no meu coração. Minha conexão com a natureza é genuína e senti que precisava usar minha visibilidade para trazer atenção para a causa, por mais que isso não seja fácil. A natureza vem nos dando muitos sinais que estamos em desequilíbrio. Precisamos aprender a viver em harmonia com ela. Afinal, dependemos dela para sobreviver.

2) O que significa o tempo para você?

O tempo é nosso maior presente e precisamos aproveitá-lo todos os dias, porque os momentos vividos não voltam. Sempre gostei de acordar cedo, pois sinto que assim consigo fazer tudo que quero e preciso fazer. Temos um calendário da família, isso facilita muito porque assim visualizamos os compromissos e nos organizarmos para sempre termos tempo juntos, por mais puxada que seja nossa agenda. Já fui muito mais rígida com os horários, a pontualidade é uma herança , mas aprendi a relaxar um pouco e não pegar tão pesado comigo mesma. Como dizem, o importante não é o quão rápido você chega, mas como aproveita a caminhada.

3) Como Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quais são suas funções?

Atuo mais como uma agente de disseminação da informação e conscientização sobre a importância de preservarmos a natureza. Aprendo muito neste papel e posso acompanhar de perto as mais diferentes ações ao redor do mundo em busca de alternativas para coexistirmos de forma mais harmônica e revertermos o dano causado ao meio ambiente. Isso me traz esperança, me faz acreditar nas pessoas, e que é possível sim construirmos um futuro mais sustentável, em que possamos viver com mais harmonia com a natureza e com nós mesmos.

4) Você já está casada há mais de uma década com o Tom Brady. Todos os momentos são felizes?

Qualquer relacionamento tem seus desafios, mas acredito que o segredo de uma boa relação está na comunicação. É importante se comunicar de forma clara e amorosa com seu parceiro. Acredito que só com respeito, paciência e empatia é possível construir um relacionamento duradouro.

5) Você teve marca de lingerie, escreveu um livro, fez filmes, plantou árvores, teve filhos e segue como uma das modelos mais importantes do mundo. O que falta?

Estou em um momento de reflexão, revendo muitas coisas na minha vida, e começando a me planejar para os meus próximos 40 anos que estão vindo por aí. Tenho muitos sonhos ainda e hoje o mais importante pra mim é poder cuidar bem dos meus filhos e trabalhar para deixar o mundo um lugar melhor.

