Ali Klemt Gisele e a volta da beleza

Por Ali Klemt | 13 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Uma das notícias mais relevantes, do ponto de vista comportamental, passou “batido” pela maioria das pessoas: o retorno das beldades ao casting da Victoria’s Secret – mais especificamente, o retorno triunfal de Gisele Bündchen.

Marca da moda nos anos 2000, VS passou a ser fortemente criticada com o advento da luta pela diversidade estética, porque tinha no seu elenco apenas mulheres…fenomenais! E, por isso, o seu famoso desfile anual das Angels – com as mais maravilhosas espécimes femininas do planeta – foi abolido, porque, enfim, era feio enaltecer a beleza.

Isso me chateia muito. O ser humano ama o que é belo – seja decoração, paisagens, músicas ou…pessoas. E, sim, a beleza tem alguns padrões pelos quais buscamos, inconscientemente: harmonia, saúde, luz própria. Quase a ideia do etéreo.

Criar padrões de beleza é normal. Querer fazer o seu melhor para ser belo, também. E não é por acaso que clínicas estéticas, academias e produtos de beleza não enfrentam crise jamais: todo mundo quer ser bonito.

Sinceramente? Achei um alívio a decisão da Victoria’s Secret. A marca está sendo mais autêntica agora do que quando se curvou à pressão e encerrou os seus icônicos desfiles com as angels. Porque, no final das contas, o que ocorreu com muitas e muitas marcas foi, sim, jogada de marketing para se adequar a uma demanda genuína da sociedade: ver-se representado nas telas, nos anúncios, nas fotos.

Justo. Isso tudo significa que devemos parar de lutar para derrubar os padrões de beleza. Afinal, esse movimento é parte importante, exatamente, para as alterações – adivinha? – dos padrões. Com o tempo, os modelos mudam, como muda o mundo. Se antes a sereia Ariel era branquinha e ruiva, hoje ela é negra e tão linda quanto.

“Ah, mas precisamos derrubar a ditadura da beleza!”.

Mas POR QUE? Porque não somos todos a favor do que há de melhor no mundo, INCLUSIVE a beleza? Por que precisamos questionar, o tempo todo, as razões pelas quais apenas achamos algo bonito?

Até que ponto a beleza que não é nossa nos dói? Será que já sofri por não ser linda como a Ana Hickman ou a Deise Nunes? Não que eu lembre, mas talvez na adolescência sim – mas aí não vale, porque na adolescência sofremos pelo simples fato de existir.

E aí a vida deve nos ensinar a admirar o belo sem inveja, tampouco pretensão. As linhas perfeitas, a harmonia dos traços, as cores, o conjunto. Arquitetura, design, rostos, corpos. Tudo o que é puramente visual pode ser apenas belo aos olhos. Que bom! Brindemos à beleza pura!

“Ah, mas e a beleza interior?” Ah, ela existe e, sinceramente, pode ser ainda mais impactante. Ela é a energia que emana de um ser quando ele transborda. E é isso – exatamente isso – que todos nós devemos buscar.

Se não seremos todos plasticamente perfeitos (assim como não seremos todos os mais fortes ou mais geniais ou mais os espirituosos), olhemos para nossos talentos e deixemos extravasar as nossas “belezas”, aquilo que nos faz únicos e especiais. Acredite: cada um de nós tem um potencial absurdo de brilhar. E é essa faísca que precisa ser acesa.

Deixem os talentos aparecerem: aplaudamos o mais rápido, o mais inteligente, o mais engraçado, o mais belo. São exemplos de sucesso, e nós devemos enaltecer tudo o que cada um tem de bom. A questão é: busque a sua melhor versão. Essa é, definitivamente, a chave. Admirar sem se comparar. Ao contrário, usar os modelos para se inspirar.

De qualquer forma, acredito que o retorno da Gisele à sua casa é muito simbólico: para a marca, uma volta à origem; para a sociedade, uma reflexão sobre a aceitação da beleza; para a Gisele, um mergulho em sua essência. Porque ela é linda por fora, mas, principalmente, por dentro. Foi isso que a fez única. Foi isso que a fez über. E é POR ISSO que ela é inesquecível. Como cada um de nós pode ser. Basta mergulhar para dentro de si e buscar a sua própria luz.

Ali Klemt

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ali Klemt

https://www.osul.com.br/gisele-e-a-volta-da-beleza/

Gisele e a volta da beleza

2023-08-13