Saúde Glicose alta e glicose baixa: saiba qual é mais prejudicial para quem tem diabetes

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Para pessoas com diabetes, o gerenciamento dos níveis de glicose no sangue é fundamental para evitar complicações graves. (Foto: Freepik)

Para pessoas com diabetes, o gerenciamento dos níveis de glicose no sangue é fundamental para evitar complicações graves. A glicose pode estar alta (hiperglicemia) ou baixa (hipoglicemia), e ambas as condições representam riscos significativos para a saúde. Mas, qual delas é mais prejudicial?

Glicose alta: hiperglicemia

Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados (acima de 180 mg/dL após 2 horas da refeição) isso pode ser um sinal de que o diabetes não está bem controlado. A hiperglicemia crônica pode levar a uma série de complicações a longo prazo, incluindo:

– 1. Danos aos Vasos Sanguíneos: A glicose elevada pode danificar os vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

– 2. Neuropatia: O excesso de glicose pode danificar os nervos, resultando em neuropatia diabética, que causa dor, formigamento e perda de sensibilidade, geralmente nas extremidades.

– 3. Retinopatia: A hiperglicemia pode afetar os vasos sanguíneos dos olhos, levando à retinopatia diabética, uma das principais causas de cegueira em adultos.

– 4. Nefropatia: Danos aos rins devido a níveis elevados de glicose podem resultar em nefropatia diabética e, em casos graves, levar à insuficiência renal.

Glicose baixa: hipoglicemia

Por outro lado, a hipoglicemia ocorre quando os níveis de glicose no sangue caem abaixo do normal (menos de 70 mg/dL). Embora possa parecer menos ameaçadora, a hipoglicemia também apresenta riscos graves, especialmente se não for tratada rapidamente:

– 1. Sintomas agudos: Os sintomas iniciais incluem tremores, sudorese, confusão, e até mesmo perda de consciência. A hipoglicemia severa pode levar a convulsões e desmaios, que exigem tratamento imediato.

– 2. Acidentes e lesões: A perda de coordenação e a confusão associadas à hipoglicemia aumentam o risco de acidentes e quedas.

– 3. Complicações crônicas: Se episódios frequentes de hipoglicemia ocorrem, pode haver riscos de danos neurológicos permanentes.

Perigo

Qual é mais perigoso? A endocrinologista, Denise Franco, explica que ambos os extremos, glicose alta e glicose baixa, são prejudiciais e têm suas próprias consequências graves para pessoas com diabetes, “A hiperglicemia é prejudicial a longo prazo e pode levar a complicações graves e crônicas, enquanto a hipoglicemia é uma emergência que precisa de atenção imediata para evitar danos agudos e potencialmente fatais”, reforça a médica.

Ainda segundo a especialista, o acompanhamento regular com um profissional de saúde e a adesão a um plano de tratamento personalizado são fundamentais para garantir um equilíbrio saudável e minimizar os riscos associados a ambos os extremos. As informações são do portal de notícias Terra.

