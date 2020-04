Colunistas Globo ensina Band como se deve fazer televisão

Por Flávio Ricco | 14 de abril de 2020

Adriana Birolli é outra que voltou a aparecer na Globo, em dose dupla, na reexibição de novelas. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Tentando buscar alternativas que possam despertar o interesse do seu telespectador, foi um grande acerto da Globo, domingo, reexibir a final da Copa de 2002. A audiência respondeu a um produto muito bem tratado.

Pré-jogo com participação do capitão Cafu e com o técnico campeão, Scolari, a contextualização da campanha de cada equipe e a motivação que levou a Globo a mostrar um teipe. Trabalho bem conduzido por Cleber Machado e Casagrande.

E exibição na íntegra, com a narração original. Ao final teve um novo debate e a participação de Fátima Bernardes, que se destacou na cobertura daquele Mundial.

Do outro lado, a Band reexibiu a final do Paulista de 1993 e ficou bem longe de atender a maioria. Sem narração original e compacto de uma hora para um jogo que teve até prorrogação. Nenhuma valorização da importância da taça na história do Palmeiras. Nem a escalação das equipes foi dada. Tão meio largado, que em alguns momentos os comentaristas demonstravam dificuldade em reconhecer os atletas menos famosos, isso quando não atropelavam um ao outro. Foi colocado no ar e saiu sem nenhuma produção ou melhor tratamento.

TV Tudo

Faltou tudo

Ao contrário da Globo, o compacto da Band entrou e saiu do ar do mesmo jeito. Nenhuma expectativa foi criada e produção zero.

Para completar a tragédia, o áudio das torcidas. Mesmo com mais de cem mil pessoas no Morumbi, parecia que o estádio estava vazio.

Ainda do futebol

Tem uma proposta na mesa da CBF, com a aprovação da grande maioria dos clubes, que poderá tornar possível o início do Campeonato Brasileiro deste ano ainda durante o confinamento.

O Flamengo é o único que ainda não concordou.

Modelo viável

A ideia é fazer a bola rolar já a partir de maio, mas com todos os jogos em São Paulo, sem viagens aéreas ou presença de público.

Entre os estádios escolhidos, Morumbi, Allianz Parque, Arena Itaquera, Vila Belmiro, Barueri, Brinco de Ouro e Bragança Paulista. Os hotéis e centros de treinamento também serão disponibilizados aos clubes.

TV em todos

A Globo, neste modelo apresentado, continuará exibindo os jogos das quartas-feiras e domingo.

Todos os demais, pelo SporTV ou pay-per-view, às terças, quintas, sextas e sábados.

Reta final

A quase uma semana do fim, o “BBB” continua bombando em audiência e repercussão.

Em televisão, é tudo que se espera de qualquer produto. E assim vai até o último dia.

Duas coisas

Em se tratando de “BBB”, já disse e repito: o grande lance é que, como todo bom jogo, ele não tem lógica nenhuma. Mais uma vez se comprova.

E considerando todas as edições, dois participantes parecem bem diferentes de todos, Manu e Babu, com grandes chances de chegar à final.

Confusão na área

A TV Cultura, sobre um caso de coronavírus nos seus interiores, disse em nota aqui publicada acreditar que o funcionário em questão, um editor de imagens, tenha contraído a doença na Record, onde também presta serviços.

A afirmação provocou enorme revolta na Record, com reações do tipo: “como alguém pode dizer isso? Saber onde ficou doente?”. Realmente.

Duas vezes

Trabalhando em produções da Record já há algum tempo, Adriana Birolli é outra que voltou a aparecer na Globo, em dose dupla, na reexibição de novelas.

Está em “Totalmente Demais”, faixa das sete, no papel de Lorena, uma jornalista e em “Fina Estampa”, como Patricia Velmont, uma “patricinha”.

Pendente

Está tudo caminhando para isso, mas ainda não é possível cravar “Valor da Vida” como substituta de “Ouro Verde” na faixa de novelas da Band.

No contrato de cessão de direitos, faltam algumas assinaturas.

Não tem interesse

No SBT nada foi conversado sobre Sikêra Jr., hoje na Rede TV!, com o “Alerta Nacional”.

Data hoje, não existe nada. A sua contratação nunca foi cogitada pelo dono Silvio Santos ou por qualquer outro da sua direção.

Primeira vez

O “Encrenca”(Rede TV!), pela primeira vez, ficou 4 minutos domingo na vice-liderança de audiência na Grande São Paulo.

Na média, fechou em quarto lugar, atrás de Globo, SBT e Record, mas à frente da Band.

C´est fini

Sem qualquer noção de até quando a vida vai continuar assim, o Viva terá uma concorrência muito maior a partir de agora.

Se antes tinha exclusividade nas reprises, agora não tem mais. A própria Globo vai se transformando na sua principal concorrente.

