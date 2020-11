Brasil Glória Pires conta que tem dificuldade em decorar texto

1 de novembro de 2020

Ela também contou que passou a quarentena toda em Brasília com o marido Orlando Morais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gloria Pires tem muita história para contar e inúmeros sucessos para se orgulhar. A atriz conversou com Serginho Groisman no Altas Horas do sábado (31) e relembrou vários personagens da TV ao longo de seus quase 50 anos de carreira. Admitiu durante a conversa ter a dificuldade em decorar textos.

Ela também contou que passou a quarentena toda em Brasília com o marido Orlando Morais e os filhos Cleo, Antonia, Ana e Bento. “Foi maravilhoso. Temos uma casa na beira do lago e tínhamos muito espaço para essa numerosíssima família conviver”, brincou.

A artista confessou que já deu uma leve cobrada na mais velha, Cleo, de 38 anos: “Antes eu falava que estava louca para ser avó e um dia a Cleo disse ‘mãe, para de falar isso. Você está me pressionando’. Eu fico com mil cuidados do que eu vou falar e como eu vou agir”, disse, arrancando gargalhadas do apresentador.

Glória afirmou que atualmente está revendo a novela Vale Tudo, além de falar sobre algumas inspirações em sua carreira. “Eu acho que a pessoas que realmente foi responsável por isso [naturalidade com os textos], foi o Daniel Filho”, disse a atriz, elogiando a direção.

Ela ainda falou sobre o que pesa para aceitar uma personagem e qual foi a mais complicada. “Maria Moura foi um enorme desafio. Tudo me assustava, eu tinha medo de andar a cavalo, as armas antigas e tudo no tom da personagem”, afirmou ela, sobre Memorial de Maria Moura, exibida há 26 anos.

Glória ainda falou sobre ser bastante reservada com suas publicações, sobre o que vai falar, pensar ou postar. E também falou sobre como está se preparando para trabalhos futuros. “Estava me preparando, faltava pouco e agora acabou que passou para 2022”, contou.

Questionada sobre a pandemia, a atriz afirmou que sentiu que o distanciamento foi como uma “parada radical e obrigatória” muito boa para ela como mãe e mulher. Glória é casada com Orlando Morais desde 1987. “Eu coloquei em prática coisas que eu já conhecia e reconhecia como sendo importantes na prática do rotina. Gosto de rotina. Eu vejo hoje como eu estava vivendo, parecia que eu estava sendo empurrada o tempo inteiro para cumprir coisas. Aquela demanda que não acaba nunca, uma correria sem fim. E essa parada radical e obrigatória foi muito boa para mim como mãe, como mulher, esposa… O meu espaço, aquela coisa de arrumar a cama todo dia. Coisas que você realmente não precisa de arrumar a cama todo dia. Coisas que você realmente não precisa delegar, mas a rotina não permite [fazer]. Foi um momento de muita conexão, autoconhecimento. Voltei a ligar para amigos com quem eu só falava por WhatsApp. Eu resgatei práticas e parece que agora, tudo de alguma forma encontrou o seu espaço na minha vida”.

Mãe de Cleo, 38, Antonia, 27, Ana, 20, e Bento, 16, Glória também falou sobre a relação com os filhos e maternidade. “A amamentação é uma coisa de louco para mim. Não só pela alimentação perfeita que um corpo pode produzir para outro. Mas aquele momento que a criança está mamando e está no colo, os olhares, o silêncio. Nem sempre a maternidade ou a amamentação estão acompanhadas de momentos fáceis. Ao mesmo tempo que é um momento mágico, enfrentamos situações difíceis. Todas as minhas gestações foram um momento de regeneração para mim.”

