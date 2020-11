Morre Tom Veiga, o intérprete do Louro José

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto na sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (1º).

O personagem foi criado pela apresentadora. Várias pessoas fizeram teste para interpretá-lo, mas quem ficou com o papel desde o início foi Veiga, que trabalhou no Mais Você por 20 anos.

Ele também atuou como assistente de estúdio no programa Note e Anote, da TV Record, apresentado, na época, por Ana Maria. A causa do óbito não foi divulgada. Famosos lamentaram a morte do ator nas redes sociais.