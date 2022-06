Tecnologia Golpe por ligação invade contas do WhatsApp; veja como evitar

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos iniciam o processo de login na conta do WhatsApp da pessoa e enviam o código de ativação por ligação. (Foto: Reprodução)

Criminosos estão roubando contas do WhatsApp através de ligações. Recentemente, a nova estratégia de golpe através da plataforma de mensagens foi descoberta.

De acordo com as informações, os criminosos entram em contato com uma pessoa (escolhida pelo número de forma aleatória) tentando convencê-la a ligar para números específicos – normalmente iniciados pelos dígitos 67 ou 405.

Assim, quando a vítima entra em contato com o número sugerido pelos criminosos através da mensagem fraudulenta, os golpistas conseguem invadir a sua conta do WhatsApp.

Veja como o golpe funciona

De acordo com o CEO1 da empresa de segurança cibernética CloudSEK, Rahul Sasi, a ligação é um pretexto para que dados da vítima sejam roubados sem que ela perceba.

Na prática, os criminosos iniciam o processo de login na conta do WhatsApp da pessoa e enviam o código de ativação por ligação, assim, ele chega para o número que os golpistas indicaram.

A estratégia é complexa, pois precisa de alguns itens para funcionar. É necessário ter o número e informações da possível vítima, uma vez que ela deve ser convencida que a mensagem é verídica.

Contudo, vale ressaltar que é possível se proteger da nova armadilha. A recomendação principal é ativar o PIN e a confirmação em duas etapas no aplicativo.

De todo modo, é importante estar atento às atividades suspeitas, inclusive por meio do WhatsApp. Também é importante não conceder seus códigos de verificação por mensagens/ligações para outas pessoas. Não ajude os golpistas.

Contas inativas

O WhatsApp apaga contas que estão inativas e, se você utiliza o mensageiro, é importante entender como funciona o processo para evitar que ele ocorra contra a sua vontade. Felizmente, não é algo irreversível. Portanto, ainda que a sua conta seja removida, há como recuperá-la.

A ação é feita pelo WhatsApp para manter a segurança na plataforma e, segundo o próprio mensageiro, limitar a retenção de dados para proteger a privacidade dos usuários. Mas, afinal de contas, o que é uma conta inativa?

Para a plataforma, a inatividade ocorre quando o usuário não se conecta ao mensageiro por mais de 120 dias. O prazo somente é interrompido quando houver acesso à conta com conexão à internet. Se o usuário entrar no aplicativo sem que o aparelho esteja conectado a alguma rede, seu cadastro continuará inativo.

Em 2021, foram implementados os Termos de Serviço e a Política de Privacidade atualizados. Na ocasião, o mensageiro destacou que a política relacionada a contas inativas continuaria em vigor.

Como recuperar uma conta inativa no WhatsApp

Caso o WhatsApp apague a sua conta inativa, não desinstale o aplicativo do seu aparelho. Afinal de contas, é nele que ficam armazenados as conversas, registros e outros dados do usuário. Para que a recuperação seja mais eficaz, é importante que você tenha feito backup recentemente.

Antes de qualquer coisa, tente acessar a sua conta normalmente. Se isso não funcionar, a solução é realizar um novo cadastro com as mesmas credenciais e no mesmo aparelho. Depois disso, o aplicativo irá processar todo o conteúdo armazenado e, em alguns minutos, ele ficará disponível para você.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia