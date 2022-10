Tecnologia Google Maps agora mostra preços de pedágios de estradas brasileiras

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

O usuário poderá decidir se mantém o percurso pelo local, sabendo exatamente quanto vai pagar, ou se pega um caminho alternativo. (Foto: Reprodução)

O Google Maps passou a exibir o preço dos pedágios nos trajetos realizados pelo aplicativo no Brasil. O serviço funcionará integrado aos dados repassados pelos operadores desses locais e deve ajudar quem precisa fazer uma viagem com grana mais curta.

O usuário poderá decidir se mantém o percurso pelo local, sabendo exatamente quanto vai pagar, ou se pega um caminho alternativo para economizar. O Maps já mostrava a localização das praças de pedágio, mas não tinha informações sobre o preço, o que deixava muita gente confusa quando chegava na cabine.

O cálculo do valor pago incluirá o horário de solicitação, o dia da semana, a localização e a utilização do sistema de cobrança eletrônica, se for o caso. Em muitos lugares, existe essa variação de preço conforme a data e a hora, podendo haver flutuação para mais ou para menos.

Rotas com ou sem pedágios no Google Maps

Se a pessoa não estiver disposta a pagar, e houver uma rota disponível, o Google Maps dará a opção de escolher outro caminho. Existe também um recurso que permite fazer um percurso totalmente livre de cobranças: é só selecionar a opção “Evitar pedágios”, localizada no menu de três pontos, no canto superior direito da tela.

Vale lembrar que a rota livre de pedágios pode ser muito mais longa, logo é interessante planejar tudo antes de sair de casa. Em alguns trajetos, o desvio pode deixar a viagem muito mais cara, devido aos gastos com gasolina e desgaste físico/emocional, do que ir pela pista paga.

O recurso já está disponível em todas as versões do Google Maps, inclusive na versão web para navegador e nos apps para Android e iOS. Caso você use no celular, a recomendação é entrar na loja de aplicativos e atualizar para a versão mais recente.

No final de setembro, a gigante das buscas adicionou um recurso chamado “Neighborhood vibe” para incentivar turistas a conhecerem lugares novos. O aplicativo fornecerá indicações de forma prática acerca de locais próximos, apresentar rotas rápidas para o comércio local e sugerir os principais pontos turísticos — tudo isso com foto, nome e avaliações fornecidas pelos usuários.

