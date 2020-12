Tecnologia Google Maps ganha aba para fixar destinos e rotas frequentes

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Função Go do Google Maps para Android e iOS permitirá a usuário acessar lugares mais pesquisados rapidamente. (Foto: Reprodução)

Boa notícia para quem visita determinados lugares com frequência: em breve, o Google Maps ganhará uma função chamada simplesmente de Go que permitirá ao usuário acessar os endereços mais buscados rapidamente. Assim, para visualizá-los no mapa, bastará um toque na tela. A função será liberada para os aplicativos do serviço no Android e iOS.

Por padrão, o Google Maps exibe a lista dos últimos lugares pesquisados quando você busca por um destino ou quer traçar uma rota. Com a nova função, você poderá fixar os lugares mais buscados de modo a acessá-los sem ter que digitar um nome ou endereço.

A lista dos locais fixados será exibida na aba Go que, por sua vez, será posicionada na parte inferior da interface, entre as guias Explorar e Salvo.

Os lugares fixados poderão ser consultados para que você obtenha informações em tempo real sobre eles (como a situação do trânsito na região) ou para traçar rotas rapidamente, com poucos toques. Também será possível fixar rotas diferentes para o mesmo destino (uma para carro, outra para transporte público, por exemplo).

Fixar rotas e trajetos será fácil. Bastará acessar a lista de lugares pesquisados e tocar no ícone correspondente.

De acordo com o Google, a aba Go será liberada nas próximas semanas, de modo gradual, tanto para usuários do Google Maps no Android quanto no iOS.

Recurso de lixeira

O aplicativo do Google para gerenciar arquivos no Android está testando um novo recurso de lixeira. Quando ativada, a novidade funciona como nos computadores ou serviços de e-mail, recebendo arquivos apagados pelo usuário. Assim como no Gmail, itens na lixeira são removidos após 30 dias, período durante o qual ainda podem ser recuperados.

A opção foi revelada pelo site XDA Developers, que mostrou o funcionamento do recurso na captura de tela a seguir. A lixeira é exibida no menu principal do Files, funcionando como uma pasta no aplicativo.

Os arquivos na lixeira podem ser exibidos em uma lista vertical (como no print acima) ou organizados em uma grade, ambas ordenadas de forma cronológica. Nos dois casos é possível selecionar um ou mais arquivos para recuperação ou mesmo para apagá-los definitivamente do celular.

No momento não é possível saber quando o recurso será disponibilizado aos usuários. O editor do XDA Developers que noticiou a mudança conseguiu ativar a lixeira modificando campos escondidos no aplicativo, e não há relatos de que o Google esteja realizando um teste em larga escala do recurso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia