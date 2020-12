Tecnologia Veja cinco dicas para pedalar uma bike elétrica com segurança

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

As bicicletas elétricas ou e-bikes estão mais populares do que nunca. (Foto: Reprodução)

As bicicletas elétricas ou e-bikes estão mais populares do que nunca. São uma boa opção para mobilidade urbana, mas também para pessoas com lesões ou uma condição física em que o pedal assistido oferece mais liberdade. Mas pela potência, elas também podem ser mais perigosas.

Uma estatística da Holanda de 2018 alertou para o potencial risco no país das bicicletas: as mortes com uma bike elétrica envolvida quase dobraram entre 2016 e 2017. Cerca de 75% das vítimas eram homens com 65 anos ou mais. Peter van der Knaap, diretor da Fundação Holandesa de Pesquisa em Segurança no Trânsito, disse ao jornal The Guardian que muitos incidentes envolveram ciclistas subindo ou descendo da bike sem cuidado. E um estudo mais recente mostrou que essas tendências continuaram em 2019.

Em 2019, muitos usuários das Citibikes elétricas de Nova York relataram acidentes, o que levou a Lyft, a empresa dona da Citibike, a retirar temporariamente todas as cerca de 1.000 bicicletas elétricas das ruas da cidade em meio a questões de segurança, como relatou o New York Times.

Mas a tendência é elas serem integradas ao trânsito, e a solução para evitar acidentes é mortes é aprender a lidar com elas. As bikes elétricas geralmente são mais pesadas do que as bicicletas comuns, atingem velocidades máximas mais altas e tornam as curvas e obstáculos geralmente administráveis ​​mais perigosos.

Com estas cinco dicas, você vai ter tudo para pedalar uma bike elétrica com segurança:

Preste ainda mais atenção ao tráfego

Todo ciclista deve estar sempre ligado no trânsito, mas em uma e-bike isso é ainda mais importante. O momento da arrancada, em que a bike pode demorar para pegar embalo, pode causar confrontos com motoristas.

Outro ponto de atenção é ao entrar no fluxo de carros. Pela maior velocidade que os watts extra entregam, é possível que você não seja percebido como um ciclista pelos motoristas e não receba o devido cuidado. Em um estudo para a Conferência Internacional de Segurança em Ciclismo, o pesquisador Marco Dozza da Chalmers University of Technology alertou que usuários da estrada precisam incorporar as bikes elétricas para criar interações seguras.

Seja visto

Luzes traseiras vermelhas e dianteiras brancas, colete refletivo, campainha e sinalização por parte do ciclista. Tudo que já era importante para os ciclistas em bicicletas tradicionais se torna indispensável nas bikes elétricas. E não apenas para proteger os ciclistas: com mais velocidade e potência, é preciso ser visto e percebido pelos pedestres e ciclistas em bikes tradicionais também.

Controle sua velocidade

O maior erro que novos pilotos de e-bike cometem é buscar a configuração de assistência mais rápida logo no início. Comece devagar, aprenda aos poucos como a bike reage e evite ir ao limite dela em situações de trânsito mais tensas. E nunca ultrapasse os limites: em ciclovias, o recomendado é não ultrapassar os 15 km/h, especialmente se ela for compartilhada com pedestres.

Freie antes

Ao pedalar uma bike elétrica, como você tem muito mais velocidade e potência atrás de você, frear com antecedência se torna ainda mais importante. Mesmo com a marcha assistida mais leve, as bikes elétricas ganham bastante potência extra. Com isso, você precisa desacelerar bem antes dos sinais de parada e cruzamentos de estradas, e muito antes do que faria em uma bicicleta mais lenta. Conheça seus freios e sua potência relativa para avaliar melhor o momento mais seguro para começar a desacelerar.

Bike elétrica continua sendo bike

Acidentes podem acontecer de qualquer jeito, mas quanto maior a velocidade, maior o risco. Na verdade, uma pesquisa de 2018 descobriu que apenas 20% dos usuários de e-bike disseram que já haviam sofrido algum tipo de acidente. Destes, 19% relataram que o fato de estar pedalando uma e-bike pode ter tido influência. Independente do tipo de bike que você pedala, é importante seguir as regras do Código de Trânsito Brasileiro e pedalar defensivamente.

