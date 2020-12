Tecnologia A LG lança no Brasil seu novo fone Bluetooth rival do AirPods Pro da Apple

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Tone Free FN6, da LG, é novo rival direto do AirPods Pro no Brasil. (Foto: Reprodução)

A LG lançou o Tone Free FN6 no Brasil, seu novo fone de ouvido Bluetooth que rivaliza diretamente com o AirPods Pro, da Apple. O produto traz design bastante semelhante ao acessório da maçã, oferecendo ainda recurso Ambient Sound, que permite a entrada de barulhos de fora, e certificação IPX4 para resistência a água e suor, mas não conta com cancelamento de ruído ativo. O grande diferencial do modelo, entretanto, é a presença da tecnologia UV Nano no estojo de recarga, com LED interno que promete eliminar até 99,9% das bactérias em até dez minutos.

O fone LG Tone Free FN6 tem ainda bateria para até 18 horas de reprodução, sendo 5 a 6 horas apenas nos earbuds. Com assinatura Meridian no som, a marca também fala em alta qualidade na reprodução, trazendo recursos que passam inclusive uma sensação espacial para o usuário. O produto começa a ser vendido no mercado nacional a partir desta quinta-feira (3), sendo encontrado a R$ 1.099, valor abaixo do rival direto, à venda por R$ 2.999 na loja oficial da maçã.

Na reprodução, a fabricante fala em maior nitidez no som, com vocais destacados. A Meridian, marca britânica especializada em produtos de áudio que participou do desenvolvimento do aparelho, está por traz da criação do driver personalizado de 6 mm. Dessa forma, a expectativa é por graves potentes e boa definição para ouvir diferentes estilos musicais.

Outro ponto que vale destacar é a presença da tecnologia de Processamento de Sinal Digital, parte da parceria entre as empresas. Com isso, a LG promete uma qualidade maior de som adaptando o áudio a qualquer tipo de situação ou conteúdo consumido no fone. Além disso, o Master Quality Authenticated também se encontra presente no dispositivo o que, segundo a marca, deve garantir que o usuário escute no dispositivo exatamente o que o artista produziu no estúdio, mesmo via streaming.

O LG Tone Free FN6 também traz um modo que capta frequências externas e não deixa o usuário completamente isolado ao andar na rua, por exemplo. Aqui, vale ressaltar que o produto não oferece cancelamento de ruído ativo, e o isolamento fica apenas por conta do bom encaixe no ouvido.

O comando fica disponível pela superfície sensível ao toque dos earbuds: basta pressionar para ativar o Ambient Sound. Além disso, o microfone do produto deve diminuir o eco e cancelar ruídos externos durante as chamadas, melhorando a qualidade de captação.

É possível controlar as configurações do fone de ouvido por meio do aplicativo LG Tone Free. A ferramenta permite desde visualizar o nível de bateria até rastrear os seus fones, caso um deles caia do seu ouvido.

O design lembra bastante o rival direto AirPods Pro, com hastes menores e encaixe do tipo intra-auricular. O encaixe promete ser suficiente até mesmo para exercícios mais bruscos, já que é possível escolher a melhor entre três opções de ponteiras. Aqui, outro diferencial relacionado à saúde: segundo a fabricante, o silicone utilizado é hipoalergênico e fabricado a partir de um material não-tóxico.

