Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

As novas Live Rooms do Instagram apenas aumentam para quatro o número máximo de participantes das transmissões ao vivo no app. (Foto: Reprodução)

O Instagram está aumentando a quantidade máxima de participantes em uma live para até quatro pessoas, com todas elas dividindo o display de quem assiste – esse tipo de transmissão também ganhou nome de Live Rooms. A novidade começa primeiro em alguns países do sudeste asiático e pode ser uma resposta ligeiramente tardia para os vídeos ao vivo, tão comuns desde o começo da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.

As Live Rooms são quase a mesma coisa que já existe na rede social quando o assunto é live, com a diferença de que no lugar da pessoa que transmite e um convidado, agora é possível assistir quatro participantes na mesma sessão.

O funcionamento também é basicamente o mesmo: quem inicia a live pode aceitar o pedido de um espectador para entrar na transmissão e assim dividir a tela, ou então buscar um usuário específico em uma lista e esperar o aceite do convite enviado. Os três participantes podem ser adicionados ao mesmo tempo, ou então aos poucos e não é possível aumentar este limite – para um novo entrar, alguém tem que sair.

Por enquanto a nova ferramenta do Instagram está em período de lançamento em ondas apenas na Índia, que já testava as Live Rooms, e na Indonésia, mas é bem provável que a expansão do número de participantes em lives aconteça aos poucos em outros países – justo agora, quando as lives no Instagram não estão mais tão populares como já foram.

Para adicionar os convidados, siga estes passos: Quando a transmissão já tiver sido iniciada, clique no ícone Camera/Rooms; Você verá uma lista com as pessoas que pediram para entrar na transmissão. Também é possível procurar por convidados pelo nome e assim enviar o pedido para que entrem na transmissão; Toque no nome do convidado para adicioná-lo à transmissão; Você pode adicionar até três convidados de uma só vez ou adicionar um agora e os outros depois.

Mudanças e recursos

A rede social que faz parte do Facebook vem trazendo novos recursos nos últimos meses, como a possibilidade de temas no chat (que também afeta o Messenger), buscar conteúdo apenas com uma palavra-chave e até mesmo a parte de Guias, para usuários criarem curadorias com fotos e vídeos publicados no feed, IGTV e Stories.

Por outro lado também existem mudanças nem tão amadas assim, como é o caso dos botões de Loja e Reels – o último dos dois é a resposta da rede social para o sucesso do TikTok e completou um ano recentemente.

