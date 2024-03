Tecnologia Google oferece prêmio de até 25 milhões de reais para algoritmo de computação quântica

Competição vai premiar grupos que desenvolverem algoritmos de computação quântica que ajudem a solucionar problemas do mundo real. (Foto: Reprodução)

Começou na última segunda-feira (4) a competição do Google, em parceria com a XPRIZE, que vai premiar grupos que desenvolverem algoritmos de computação quântica que ajudem a solucionar problemas do mundo real. A competição, que oferece prêmios de até US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões), tem duração de três anos e quer testar até onde essa tecnologia pode ser útil para a humanidade. As inscrições estão abertas no site da XPRIZE.

Computação quântica

O torneio é uma parceria da Google Quantum AI e Google.org com a XPRIZE, uma organização sem fins lucrativos que organiza competições públicas para incentivar o desenvolvimento tecnológico. Também está participando dessa iniciativa a Gesda (Geneva Science and Diplomacy Anticipator), incentivadora de desenvolvimento científico.

Até hoje, a computação quântica está sendo utilizada para resolver problemas matemáticos abstratos, então não se sabe muito sobre a possibilidade de essa tecnologia ajudar em problemas que afetam a sociedade.

Pesquisas já mostraram que ele tem a capacidade de, por exemplo, acelerar o desenvolvimento de medicamentos, descobrir novos materiais que podem servir de baterias e criar reatores de fusão nuclear mais eficientes.

Ainda não se sabe se suas funções podem ser mais úteis que as de um computador convencional. O objetivo da Google e seus parceiros, então, é testar a capacidade que computadores quânticos têm para solucionar problemas da realidade.

Desafio

– Como vai funcionar o prêmio? O desafio será criar códigos alinhados com os SDGs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), definidos pelas Nações Unidas, para ajudar a população com algum problema emergente.

Os grupos que se candidatarem devem fazer uma apresentação do problema, de como o solucionariam e quanto tempo esse código demoraria para chegar no resultado desejado. As propostas serão analisadas por jurados de diversas áreas de atuação, que ficarão nos três anos aconselhando e avaliando essas propostas.

Os semifinalistas deverão especificar as tecnologias necessárias para desenvolver o projeto, explicar por que sua solução seria mais eficiente em um computador quântico do que em um convencional e projetar o impacto que essa solução teria na sociedade.

“Uma bolsa de prêmios de US$ 3 milhões será alocada entre até três vencedores do grande prêmio, e US$ 1 milhão será dividido entre os finalistas”, explica o comunicado oficial da Google. Mais informações sobre o prêmio e inscrições podem ser vistas no site da XPRIZE. As informações são da CNN.

