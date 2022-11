Tecnologia Google terá que pagar 400 milhões de dólares por rastrear usuários nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

O Arizona entrou com um caso semelhante contra o Google e o processo foi resolvido em US$ 85 milhões em outubro de 2022. Foto: Reprodução O Arizona entrou com um caso semelhante contra o Google e o processo foi resolvido em US$ 85 milhões em outubro de 2022. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alphabet, dona do Google, pagará cerca de US$ 400 milhões para resolver uma queixa apresentada por estados norte-americanos sobre alegações de que a empresa rastreou ilegalmente a localização dos usuários, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O Arizona entrou com um caso semelhante contra o Google e o processo foi resolvido em US$ 85 milhões em outubro de 2022.

Texas, Indiana, Washington State e o Distrito de Columbia processaram a empresa em janeiro pelo que chamaram de práticas enganosas de rastreamento de localização que invadem a privacidade dos usuários.

Segundo os procuradores-gerais, as investigações duraram quatro anos e esse foi o maior acordo de privacidade na internet já feito pelos Estados Unidos. Ele ainda prevê que a empresa seja mais transparente com rastreamento a partir de 2023.

O Google teve receita de US$ 111 bilhões com publicidade no primeiro semestre deste ano, mais do que qualquer outro vendedor de anúncios on-line.

A localização de um consumidor é fundamental para ajudar um anunciante para chamar a atenção do consumidor.

