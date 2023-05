Tecnologia Google tira do ar jogo “Simulador de Escravidão” que permitia castigar e torturar pessoas negras

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

A proposta do jogo era o usuário simular ser um proprietário de escravos. (Foto: Divulgação)

Em meio às discussões sobre racismo, o Google mantinha até esta quarta-feira (24) em sua loja de aplicativo um jogo chamado ‘Simulador de Escravidão’. O game simula pessoas negras que podem ser castigadas ao longo das partidas. O aplicativo saiu do ar nesta tarde.

No jogo, a proposta é o usuário simular ser um proprietário de escravos. Na dinâmica, é possível escolher duas modalidades: tirana ou libertadora. Na primeira, a proposta do jogo é fazer lucro e impedir fugas e rebeliões. Na segunda, lutar pela liberdade e chegar à abolição.

Conforme mostrava a própria plataforma do Google, o aplicativo foi lançado no dia 20 de abril deste ano e foi baixado mais de 1 mil vezes e possuía classificação indicativa “Livre”.

O próprio Google detalha, em seu site, que a classificação desta categoria para o Brasil indica que “o conteúdo é adequado a todas as idades. Por vezes, pode apresentar algum elemento de baixíssimo impacto, como violência infantilizada”.

Ainda de acordo com a plataforma, o aplicativo possuía uma nota de 4 estrelas. A nota máxima é de 5 estrelas.

“Ótimo jogo para passar o tempo. Mas acho que faltava mais opções de tortura. Poderiam estalar a opção de açoitar o escravo também”, avaliou, no dia 22 de maio, o usuário “Mateus Schizophrenic”, que deu nota 5 estrelas.

A produtora do game, Magnus, incluiu na plataforma que o “jogo foi criado para fins de entretenimento” e que condena a escravidão no mundo real. O jogo ainda aparece no sistema de aplicativos do Google, mas os usuários não conseguem baixar. Quem já tinha o app no smartphone, consegue continuar jogando.

Nota do Google

“Temos um conjunto robusto de políticas que visam manter os usuários seguros e que devem ser seguidas por todos os desenvolvedores. Não permitimos apps que promovam violência ou incitem ódio contra indivíduos ou grupos com base em raça ou origem étnica, ou que retratem ou promovam violência gratuita ou outras atividades perigosas. Qualquer pessoa que acredite ter encontrado um aplicativo que esteja em desacordo com as nossas regras pode fazer uma denúncia. Quando identificamos uma violação de política, tomamos as ações devidas”, disse a empresa em nota.

O jogo

A produtora responsável, Magnus Games, afirmava no aplicativo que o usuário era capaz de “trocar, comprar e vender escravos”.

“Escolha um dos dois objetivos no início do simulador do proprietário de escravos: o Caminho do Tirano ou o Caminho do Libertador. Torne-se um rico proprietário de escravos ou consiga a abolição da escravidão. Tudo está em suas mãos”, escrevia a descrição feita pela empresa.

Em uma das modalidades oferecidas, era feita a descrição: “Use escravos para seu próprio enriquecimento. Evite a abolição da escravatura e acumule uma certa quantia em dinheiro.”

A Magnus Games alega que “todo o conteúdo do jogo é fictício e não está vinculado a eventos históricos específicos. Todas as coincidências são acidentais”, escreve notificação do aplicativo.

