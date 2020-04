Rio Grande do Sul Governador anuncia que as aulas nas escolas gaúchas não retornarão no início de maio

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

"Estamos observando os protocolos que deverão ser atendidos para que os alunos possam retornar às aulas com segurança", disse Leite Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini "Estamos observando os protocolos que deverão ser atendidos para que os alunos possam retornar às aulas com segurança", disse Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta terça-feira (28), em transmissão ao vivo na internet, que as aulas no Rio Grande do Sul não retornarão no início de maio, como estava previsto em um decreto do Executivo. As atividades nas escolas públicas e privadas foram suspensas devido ao coronavírus.

Segundo Leite, a volta às aulas pode ocorrer ao longo de maio ou em junho. “As aulas no Rio Grande do Sul não retornarão no dia 4 de maio. Essa decisão foi confirmada hoje. Ainda estamos definindo, e devemos anunciar nos próximos dias se os estudantes retornarão às escolas ao longo do mês de maio ou somente a partir de junho”, afirmou.

“Estamos observando os protocolos que deverão ser atendidos para que os alunos possam retornar às aulas com segurança. Essas medidas podem envolver a compra de materiais ou equipamentos de proteção, e isso pode demandar um tempo maior devido aos processos de aquisição”, explicou o governador.

