Governador de Santa Catarina envia defensores para extremistas e vira alvo de processos

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Grupo de advogados argumenta que a defesa dos extremistas não seria da competência da instituição catarinense. (Foto: Reprodução)

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), se tornou alvo de ações que correm na Justiça estadual por ter enviado defensores públicos catarinenses para auxiliar terroristas presos nos atos que culminaram na depredação da sede dos Três Poderes no último dia 8.

Três dias após as manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o chefe do Executivo catarinense publicou no Diário Oficial a designação de quatro servidores para “acompanharem a situação dos(as) cidadãos(ãs) catarinenses detidos(as) em Brasília-DF”. À época, cerca de 20 catarinenses estavam sob custódia na capital – número que chegou a 31.

Nas ações protocoladas por um grupo de advogados, o governador catarinense é acusado de má gestão dos servidores. Gabriel Kazapi, Sergio Graziano Sobrinho, Eduardo Baldissera Salles e Prudente Silveira Mello entendem não ser da competência da Defensoria Pública do Estado acompanhar cidadãos detidos em outras regiões do País.

O caso é investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) de Santa Catarina, em uma ação popular que corre na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e pelo Tribunal de Contas do Estado, que apura eventual improbidade administrativa. A Assembleia Legislativa também foi acionada para investigar possível crime de responsabilidade.

Ao MPF, os advogados Gabriel Kazapi, Sergio Graziano Sobrinho, Eduardo Baldissera Salles e Prudente Silveira Mello que formam um grupo em defesa da democracia argumentaram que a atitude do governador, alinhada ao não repúdio dos atos terroristas, apontariam “cumplicidade” com os presos.

“O emprego de recursos estaduais para essa finalidade parece ocorrer apenas porque os presos pertencem a mesma base política-ideológica que elegeu o Governador. Por outro lado, há muito tempo a assistência jurídica em Santa Catarina sofre com a falta de recursos, inexistindo defensores públicos estaduais e federais em todas as unidades jurisdicionais. Caso existam recursos disponíveis, deveria ocorrer o emprego para a assistência aos catarinenses, em inquéritos e processos judiciais e administrativos em trâmite em nosso Estado”, diz trecho da ação.

