Política Governador do Distrito Federal é indiciado por omissão de gastos nas eleições de 2018

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

A defesa de Ibaneis disse que não houve omissão na prestação de contas Foto: Reprodução de TV

A PF (Polícia Federal) indiciou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), por omissão de gastos na prestação de contas nas eleições de 2018. A suspeita é de que ele lançou candidaturas laranjas durante a campanha. Se comprovado, o fato configura crime eleitoral.

A informação sobre o indiciamento foi confirmada pelo advogado do governador, Marcel Versiani. No ano passado, um relatório policial apontou que foram repassados mais de R$ 1 milhão a duas candidatas da sigla, e o recurso teria sido usado para o pagamento de cabos eleitorais.

A defesa de Ibaneis também disse que “não houve omissão na prestação de contas, fato que ficará comprovado quando houver oportunidade para apresentação de defesa”.

Uma das candidatas citadas no caso é Dolores Moreira Costa Ferreira, que recebeu R$ 502 mil do partido, mas apenas 551 votos. Já Kadija de Almeida Guimarães recebeu R$ 573 mil do MDB e teve só 403 votos. A maioria dos recursos veio dos fundos eleitoral e partidário, compostos de dinheiro público.

