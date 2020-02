Rio Grande do Sul O governador Eduardo Leite anuncia obra de pavimentação de 4,5 quilômetros da RS-566, em Alegrete

10 de fevereiro de 2020

Leite confirmou investimento de R$ 3 milhões na pavimentação que deve começar ainda neste mês

O governador Eduardo leite confirmou que o Estado irá destinar recursos para a pavimentação de 4,5 quilômetros da RS-566, em Alegrete, na Fronteira Oeste. A obra é uma necessidade de pecuaristas e agricultores da região que utilizam a rodovia para o escoamento da produção.

A garantia foi dada nesta segunda-feira (10), no Palácio Piratini, em reunião que teve a presença do secretário de Logística e Transportes em exercício, Luiz Gustavo de Souza, do diretor-geral do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), Luciano Faustino, do prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, e do deputado estadual Frederico Antunes.

O governo do Estado irá investir R$ 3 milhões na pavimentação. Os recursos são oriundos da Cide (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico), imposto federal que tem a finalidade de assegurar investimentos em infraestrutura de transporte.

De acordo com o diretor-geral do Daer, a obra deve começar ainda este mês. “A nossa previsão é que os trabalhos comecem no próximo dia 17. Vale destacar que essa é uma das obras que mais receberá recursos da Cide em todo o Estado”, explicou Faustino.

O trecho de 4,5 quilômetros que será asfaltado começa na localidade do Trevo Quatro Bocas e conecta Alegrete ao município de Maçambará. Segundo o prefeito de Alegrete, a demanda é antiga e urgente.

“Essa região concentra boa parte da nossa produção pecuária e orizícola, e tem também um tráfego muito grande de veículos escolares. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o governo foi sensível em priorizar investimentos na RS-566”, afirmou Amaral. O governador disse que, em breve, irá a Alegrete fiscalizar o andamento dos trabalhos.

