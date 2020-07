Governador Eduardo Leite anuncia que está com coronavírus

O governador Eduardo Leite informou nesta sexta-feira (24) à tarde que testou positivo para Covid-19. Segundo ele, está assintomático, e foi “surpreendido” pelo resultado. As agendas foram canceladas e o governador iniciou o isolamento necessário.

Eduardo Leite participou recentemente de alguns compromissos presenciais e inaugurações, inclusive de leitos de UTI, nesta sexta-feira, no Hospital de Charqueadas. Durante a semana também esteve na TV Cultura, em São Paulo, participando do programa Roda Viva.

Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas.

