Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul ultrapassa 57 mil casos de coronavírus e chega a quase 1,5 mil óbitos pela doença

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Há 44.469 pessoas recuperadas. Foto: Reprodução Há 44.469 pessoas recuperadas.. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (24) 2.387 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 38 óbitos, ocorridos de 7 a 23 de julho. O total de casos confirmados é de 57.007 em 457 municípios (92%) e o de óbitos é de 1.494. Os recuperados são 44.469 (83% dos casos).

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Canela (homem, 84 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Canoas (homem, 83 anos);

– Capão do Leão (homem, 55 anos);

– Cristal (homem, 63 anos);

– Cruz Alta (homem, 64 anos);

– Estância Velha (homem, 53 anos);

– Esteio (homem, 69 anos);

– Esteio (mulher, 104 anos);

– Esteio (mulher, 39 anos);

– Esteio (homem, 58 anos);

– Gramado (homem, 83 anos);

– Lajeado (mulher, 88 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 71 anos);

– Parobé (mulher, 68 anos);

– Passo Fundo (mulher, 67 anos);

– Passo Fundo (mulher, 80 anos);

– Pelotas (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 44 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 76 anos);

– Rio Grande (homem, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 73 anos);

– Santana do Livramento (homem, 80 anos);

– São José do Norte (homem, 64 anos);

– São José dos Ausentes (homem, 64 anos);

– São Leopoldo (homem, 43 anos);

– Sapiranga (homem, 33 anos);

– Sapiranga (homem, 78 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 64 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 77 anos);

– Tapes (mulher, 73 anos);

– Terra de Areia (homem, 52 anos);

– Vale Verde (mulher, 64 anos);

– Viamão (homem, 78 anos).

Além desses, um óbito de 12 de julho que havia sido publicado como de Cachoeirinha teve a cidade de residência corrigida para Gravataí.

Entre os novos casos, a atualização teve ainda 221 exclusões por duplicidade ou revisão de resultado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul