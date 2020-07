Porto Alegre Operação de combate ao comércio ilegal apreende 7 mil produtos e 1,5 tonelada de alimentos no Centro de Porto Alegre. Ambulantes fizeram protestos

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Alimentos serão destinados para uma instituição de caráter assistencial. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Alimentos serão destinados para uma instituição de caráter assistencial. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura registrou nesta sexta-feira (24), a maior operação de combate ao comércio ilegal na Capital realizada nos últimos três anos. Ao todo, 34 viaturas e 60 agentes da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Guarda Municipal e Romu, em conjunto com a Brigada Militar, estiveram envolvidos na ação para coibir a atividade irregular no Centro Histórico. A região reúne a maior concentração de ambulantes do Município. Foram apreendidos cerca de sete mil produtos falsificados e sem procedência, assim como aproximadamente 1,5 mil quilos de frutas e verduras.

“Precisamos garantir que todos os segmentos da sociedade se conscientizem e estejam de acordo com as regras, especialmente no atual contexto, ainda mais difícil e desafiador”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Além de coibir a venda de itens sem origem conhecida, a medida visa a proteger os empreendedores que atuam dentro da lei. “Nossos fiscais estão nas ruas combatendo a clandestinidade com a parceria da Brigada Militar e, ao mesmo tempo, preservando a população, pois são artigos que podem fazer mal à saúde ou serem perigosos, como no caso de óculos e eletrônicos”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

As mercadorias recolhidas são encaminhadas para o depósito da SMDE e podem ser recuperadas mediante pagamento de multa e comprovação da procedência. Já os alimentos serão destinados para uma instituição de caráter assistencial.

A ação integra as atividades do Escritório de Fiscalização. Fazem parte do órgão agentes da Diretoria de Fiscalização – SMDE, Procon Porto Alegre, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), Guarda Municipal e Smim (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade), SMF (Secretaria Municipal da Fazenda) e SMPG (Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão).

Protestos

Ambulantes atingidos pela operação da prefeitura fizeram uma manifestação no Centro de Porto Alegre. Eles viraram e depredaram um contêiner, e o trânsito precisou ser bloqueado na avenida Senador Salgado Filho, esquina com a rua Vigário José Inácio, mas foi liberado depois.

15h55 – ⚠️ATENÇÃO – Bloqueio total na Av. Sen. Salgado Filho X R. Vig. José Inácio, no centro histórico.

Manifestação de ambulantes no local. pic.twitter.com/4ubHff2xzP — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) July 24, 2020

Trânsito liberado na Av. Sen. Salgado Filho. Agentes da EPTC orientam os motoristas. — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) July 24, 2020

