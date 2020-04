Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite concede entrevista exclusiva para a Rede Pampa nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Eduardo Leite será entrevistado pelo comunicador Gustavo Victorino às 8h15min desta quinta-feira. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite será entrevistado pelo comunicador Gustavo Victorino às 8h15min desta quinta-feira. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite concederá entrevista ao vivo e exclusiva para a Rádio Pampa, FM 97,5 MHz, nesta quinta-feira (9), às 8h15. Ele será entrevistado pelo comunicador Gustavo Victorino.

Entre os temas, a situação do Rio Grande do Sul frente à crise provocada pela pandemia do coronavírus, dados econômicos e em relação ao cenário da saúde no Estado.

A entrevista será veiculada ao vivo na Rádio Pampa, FM 97,5 MHz, que também pode ser escutada pelo site www.radiopampa.com.br ou pelos aplicativos da rede disponíveis nas lojas para Android e iOS.

