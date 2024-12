Política Governador Eduardo Leite decreta luto oficial de três dias no Estado pela morte de Alceu Collares

24 de dezembro de 2024

"Único governador negro do Rio Grande do Sul, Collares dedicou sua vida ao serviço público", disse Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou luto oficial de três dias no Estado em homenagem ao ex-governador Alceu Collares. O velório, aberto ao público, ocorre nesta quarta-feira (25), das 11h às 16h, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz.

“Com profunda tristeza, recebi a notícia do falecimento do ex-governador Alceu Collares, 97 anos, uma figura histórica na política do nosso Estado e do Brasil. Único governador negro do Rio Grande do Sul, Collares dedicou sua vida ao serviço público, sendo deputado federal por dois mandatos, vereador e prefeito de Porto Alegre e governador do RS entre 1991 e 1995. Seu legado de luta pela justiça social, pelos direitos dos trabalhadores, pela educação, com a construção dos Cieps, ação pioneira de escola em tempo integral, e pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul, seguirá como inspiração para todos nós. Minha solidariedade aos filhos de Collares e à sua esposa, Neuza Canabarro, neste momento de dor. Que possam encontrar conforto na memória de sua trajetória e no reconhecimento de sua contribuição para nossa sociedade. O Rio Grande do Sul perde um grande líder, mas seu exemplo será eterno. Informo que decretei luto oficial de três dias e que o velório será realizado no Palácio Piratini”, afirmou Leite.

Collares morreu na madrugada desta terça-feira (24), aos 97 anos. Ele estava internado desde o dia 16 deste mês no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com pneumonia. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Governador Eduardo Leite decreta luto oficial de três dias no Estado pela morte de Alceu Collares

