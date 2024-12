Política “Que sua memória e legado sejam sempre honrados”, diz prefeito de Porto Alegre após morte de Collares

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Sebastião Melo afirmou que Collares foi "um grande líder político" Foto: Alex Rocha/PMPA (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, lamentou, na manhã desta terça-feira (24), a morte do ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares.

“Recebo com pesar a notícia do falecimento do ex-governador Alceu Collares. Foi um grande líder político que dedicou a vida ao serviço público com responsabilidade e autenticidade. Meu abraço à esposa, dona Neuza, e a toda a família. Que sua memória e legado sejam sempre honrados”, afirmou Melo nas redes sociais.

Um dos fundadores do PDT gaúcho, Collares também foi prefeito de Porto Alegre, de 1986 a 1989, vereador e deputado federal. O político morreu na madrugada desta terça-feira, aos 97 anos. Ele estava internado desde o dia 16 deste mês no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, com pneumonia.

