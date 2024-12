Porto Alegre Com a reabertura de três estações em Porto Alegre, Trensurb volta a realizar trajeto completo

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estações São Pedro, Rodoviária e Mercado estavam fechadas desde a enchente de maio Foto: Ayslan Sylon/Trensurb Estações São Pedro, Rodoviária e Mercado estavam fechadas desde a enchente de maio. (Foto: Ayslan Sylon/Trensurb) Foto: Ayslan Sylon/Trensurb

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após quase oito meses, os trens da Trensurb voltaram a realizar o seu trajeto completo nesta terça-feira (24), com a reabertura das estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, em Porto Alegre.

As três estações eram as únicas que ainda não estavam operando desde a enchente histórica de maio. Agora, os trens circulam novamente entre Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e o Centro da Capital.

A Trensurb opera diariamente das 5h às 23h. No entanto, nessas três últimas estações reabertas, em razão de obras de reconstrução que ainda estão sendo realizadas, o horário de funcionamento será das 5h às 20h, de segunda a sábado, pelos próximos seis meses.

Das 20h às 23h e aos domingos, os trens circulam somente até a estação Farrapos. A viagem é complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado, sem custo adicional aos usuários.

O transbordo trem-ônibus é realizado na Estação Farrapos. Os ônibus seguem em linha circular, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, retornando, depois, diretamente à Farrapos.

“O trabalho de reconstrução da via férrea, essencial para garantir a segurança e a durabilidade da infraestrutura, seguirá por mais seis meses”, informou a Trensurb.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/com-a-reabertura-de-tres-estacoes-em-porto-alegre-trensurb-volta-a-realizar-trajeto-completo/

Com a reabertura de três estações em Porto Alegre, Trensurb volta a realizar trajeto completo

2024-12-24