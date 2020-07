Política Governador Eduardo Leite diz que está sentindo sintomas leves do novo coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Eduardo Leite anunciou que testou positivo para o coronavírus na sexta-feira Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Eduardo Leite anunciou que testou positivo para o coronavírus na sexta-feira. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Infectado pela Covid-19, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse, nesta segunda-feira (27), que está sentindo sintomas leves da doença, como dor de cabeça e cansaço.

“Neste quarto dia após o resultado positivo do teste para a Covid-19, tenho apenas sintomas leves, como dor de cabeça e cansaço, sendo necessário somente o uso de analgésicos comuns. Sigo trabalhando de casa, com as agendas mantidas, todas por videoconferência”, afirmou Leite nas redes sociais.

O chefe do Executivo gaúcho anunciou que testou positivo para o novo coronavírus na sexta-feira (24). Na ocasião, ele disse ter ficado surpreso com o resultado do exame, já que não apresentava sintomas da doença.

