Rio Grande do Sul Governador em exercício vistoria obras que somam mais de R$ 23 milhões para Capão Bonito do Sul e região

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Avenida Benjamim Bolsonelo dá acesso a pontos turísticos estratégicos, como o Parque de Rodeios. (Foto: Joel Vargas/GVG)

O governador em exercício Gabriel Souza esteve em Capão Bonito do Sul neste sábado (20) para vistoriar obras do governo do Estado que beneficiarão o município e a região nordeste do Estado. Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 23 milhões em pavimentação de rodovias e reforma de uma unidade de saúde. “São recursos que representam mais desenvolvimento local e regional, abrindo novas oportunidades para instalação de negócios, geração de emprego e renda para os gaúchos, mais qualidade de vida e oferta de serviços com mais infraestrutura”, sintetizou Gabriel sobre as entregas.

A vice-prefeita Marisette Rauta pontuou que os investimentos, viabilizados em conjunto com o Estado, vão contribuir para ampliar as oportunidades para o município. “É muito importante essa parceria. Prezamos muito pela qualidade e desenvolvimento do município e essas obras importantes irão agregar para alavancar o crescimento local e regional”, disse.

Pavimentação

Iniciada em fevereiro de 2022, a obra de acesso a Capão Bonito do Sul, na ERS-461, foi a primeira vistoriada. Atualmente, cerca de 85% dos trabalhos na rodovia estão concluídos. A previsão é que seja entregue para a comunidade ainda neste ano.

A pavimentação da ERS-461 ligará o município à BRS-470, em Lagoa Vermelha. Os trabalhos integram o Plano de Obras do Programa Avançar e contam com investimento de mais de R$ 21 milhões do governo do Estado. A meta é finalizar o trecho entre os km 7 e 15 da rodovia, que ainda não haviam sido asfaltados.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, acompanhou as agendas e ressaltou que a obra é uma necessidade da região desde a emancipação de Capão Bonito do Sul e uma luta que vinha sendo travada ao longo de décadas. “A conclusão da ligação entre Capão Bonito do Sul e Lagoa Vermelha, entregue graças ao apoio da atual gestão do governo estadual, auxilia no escoamento da produção dos municípios e melhora a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores da região”, pontou o secretário.

Com essa obra, os 18 quilômetros de extensão total da rodovia estarão pavimentados, facilitando o escoamento da produção agrícola local, especialmente de soja, trigo e cevada, além de propiciar melhoria na trafegabilidade e oportunizar mais investimentos e desenvolvimento para a região.

Já a pavimentação da Avenida Benjamim Bolsonelo, que dá acesso a pontos turísticos estratégicos, como o Parque de Rodeios, e também à área industrial da cidade, receberá ao todo aporte de mais de R$ 2,6 milhões para conclusão da obra. Do total, R$ 1 milhão será pelo governo do Estado, por meio do programa Pavimenta, e pouco mais de R$ 1,6 milhão de contrapartida do município.

Com extensão de 1,3 km, a obra irá contribuir para melhorar as condições de trafegabilidade e facilitará o deslocamento de moradores até serviços públicos da cidade, como postos de saúde e escolas.

Unidade de saúde reformada

A última agenda foi na unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Capão Bonito do Sul. O município recebeu o investimento de R$ 196,5 mil da Secretaria da Saúde (SES), por meio do programa Rede Bem Cuidar, para a reforma.

O projeto contemplou a troca do piso, que passa a ser vinílico flexível em manta (padrão hospitalar), colocação de novas portas e janelas e a realocação de espaços internos para melhor atender à população. A área total, que recebeu o investimento, é de 535 metros quadrados. Com a reforma, melhorará a acessibilidade, os deslocamentos e os atendimentos aos pacientes e funcionários.

