Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Invasor postou mensagem ofensiva aos gaúchos na página de abertura do portal. (Foto: Arquivo/EBC)

O site da prefeitura de Porto Alegre voltou a funcionar nesse sábado (20) após ter sido retirado do ar por conta de um ataque hacker cometido no dia anterior. Por volta das 16h de sexta-feira (19), a investida virtual à página “prefeitura.poa.br” fez com que a administração municipal da capital gaúcha removesse do ar o endereço eletrônico. O invasor – não identificado – publicou na página de abertura do portal mensagens ofensivas aos gaúchos, que ali permaneceram durante quase 20 minutos.

Uma nota oficial enviada à redação do jornal “O Sul” (Rede Pampa) às 17h15min de sexta confirmou o incidente: “O portal da prefeitura da Capital foi alvo de ataque virtual, prontamente identificado. O serviço foi indisponibilizado pela Procempa, empresa municipal de tecnologia, para que equipes técnicas possam avaliar o incidente e restabelecer a normalidade.”

Até o início da madrugada de sexta, qualquer tentativa de acesso ao portal nas horas seguintes esbarrava na seguinte mensagem “Nosso site está temporariamente fora do ar devido a problemas técnicos. Estamos trabalhando para corrigir o problema o mais rápido possível. Pedimos desculpas pelo inconveniente e agradecemos por sua paciência”. Posteriormente, o site voltou a funcionar.

Incidente anterior

Em 2022, páginas na internet vinculadas ao portal do governo gaúcho (estado.rs.gov.br) permaneceram suspensas durante hora. As autoridades não reportaram exposição ou perda de dados.

Mesmo assim deflagrou-se um plano de contingência pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), responsável pela administração do serviço. A medida incluiu a suspensão preventiva dos endereços eletrônicos.

No ano anterior, os sistemas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) também foram alvo de investidas desse tipo. O incidente resultou na paralisação total ou parcial do site oficial do órgão (tjrs.jus.br) ao longo de várias semanas, acarretando uma série de transtornos – inclusive à população.

Embora sem confirmação oficial, especialistas cogitaram a hipótese de o portal do Judiciário gaúcho ter sido alvo de um grupo russo especializado em ataques do tipo “ransomware”, expressão em inglês que resulta da fusão das palavras “ransom” (resgate) e “software” (programa de computador). Ou seja: o endereço eletrônico é invadido e bloqueado para que os criminosos cobrem um alto valor por seu restabelecimento.

O problema não se resumiu ao Estado. Hackers também atacaram, mais ou menos na mesma época, as plataformas digitais do Ministério da Saúde. Dentre os principais impactos, houve comprometimento temporário da atualização de dados estatísticos relativos à campanha nacional de vacinação contra a covid-19.

