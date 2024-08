Rio Grande do Sul Governador gaúcho dá posse a 11 novos procuradores do Estado

22 de agosto de 2024

Com a chegada dos novos colegas, a PGE-RS passa a ter 346 procuradores. Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A advocacia pública gaúcha passou a contar com mais 11 procuradores do Estado nessa quinta-feira (22). Os novos membros da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) tomaram posse em solenidade realizada no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, de secretários estaduais, representantes dos Poderes, deputados estaduais e outras autoridades.

Além do Rio Grande do Sul (onde nasceram cinco dos novos procuradores), os empossados são naturais de Santa Catarina, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Com a chegada dos novos colegas, a PGE-RS passa a ter 346 procuradores.

Além de desejar sorte e sucesso aos novos membros da PGE-RS, o governador reforçou aos empossados a responsabilidade que assumem como servidores públicos. “Lembrem sempre que vocês não irão servir ao governo ou ao governador de plantão, mas sim à sociedade gaúcha. Obrigado por escolherem essa missão e mantenham acesa, em seus corações, a chama de servir e colaborar para o futuro do Estado”, afirmou.

Costa destacou a importância da PGE-RS na orientação e construção jurídica das políticas públicas, e na sua defesa judicial. “A atribuição da Procuradoria de estruturar e defender juridicamente as políticas públicas têm se mostrado cada vez mais essencial. Atuamos em aproximadamente 1 milhão de processos judiciais, incluindo ações de repercussão bilionária no âmbito do Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais Superiores”, lembrou.

“Então, é evidente que as funções que os procuradores vão exercer a partir de agora serão fundamentais.” Somente em 2023, a economia gerada aos cofres do Estado pela atuação da PGE-RS foi superior a R$ 2 bilhões.

Falando em nome dos empossados, Douglas Balbinott ressaltou a preparação para a carreira e o valor da conquista com a aprovação no concurso público. “Somos agora 11 procuradores do Estado que iniciam sua trajetória profissional no exercício dessa função por nós tão estimada. Um novo caminho se desenha e estamos prontos, certos da credibilidade da Procuradoria-Geral do Estado”, disse.

