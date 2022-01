Rio Grande do Sul “O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do Brasil no setor coureiro-calçadista”, diz o governador gaúcho em São Paulo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Governador visitou estandes de fabricantes e lojistas do Rio Grande do Sul Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador visitou estandes de fabricantes e lojistas do Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite participou da abertura da 48ª Couromoda (Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda), no Expo Center Norte, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17).

“O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do Brasil no setor coureiro-calçadista, em número de pares, e o Estado com maior receita em exportação em volume. Somos especialmente vocacionados, e é uma indústria importante, estratégica, que gera mais de 80 mil empregos. Por isso, fiz questão de prestigiar a Couromoda durante a abertura”, destacou o governador.

A Couromoda, evento líder em lançamentos e vendas de calçados e acessórios na América Latina, reúne lojistas de todo o Brasil e compradores globais, vindos dos principais centros consumidores do mundo.

“Fico feliz de ver que temos circunstância de retomada. 2021 já foi um ano de expansão de vendas, especialmente no segundo semestre, com algumas indústrias alcançando os patamares da pré-pandemia e outras caminhando para isso. Temos uma boa expectativa para 2022, e é nesse momento que intensificamos as conversas com as empresas, buscando entender especialmente onde estão os gargalos que ainda enfrentam para que o governo possa tomar providência para dar ainda mais competitividade ao Rio Grande do Sul no setor calçadista, como já fizemos no passado”, destacou Leite.

