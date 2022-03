Política Governadores se reúnem nesta terça-feira para discutir ICMS do combustível

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











ICMS: Muitos governadores ameaçam judicializar a determinação, já que temem queda na arrecadação com a nova lei. Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil ICMS: Muitos governadores ameaçam judicializar a determinação, já que temem queda na arrecadação com a nova lei. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Fórum de Governadores volta a se reunir nesta terça-feira (22), às 9h, em Brasília. Na pauta, assuntos polêmicos como a alíquota única do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis.

Isso porque, após o Congresso Nacional aprovar um projeto de lei que determina que o ICMS seja igual em todos os Estados, muitos governadores ameaçam judicializar a determinação, já que temem queda na arrecadação com a nova lei.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha, do Distrito Federal, a possibilidade de flexibilizar as medidas de emergência sanitária da pandemia do coronavírus também será debatida entre os chefes dos executivos estaduais.

Interlocutores afirmam que ainda há uma disputa entre os governadores sobre essa ideia.

A flexibilização é bem-vista pela maioria, mas, segundo fontes, há um temor de que ao concordar com a mudança, os Estados acabem demonstrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, sempre esteve certo em suas críticas aos governadores.

Ainda segundo Ibaneis Rocha, a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) também é outro assunto que será debatido durante a reunião desta terça.

Já que o governo federal editou um decreto no início do mês que corta o tributo em 25%, o que, para a maioria dos governadores, também vai impactar na receita de estados e municípios.

Até agora, 17 governadores e vices confirmaram presença no evento, seja de maneira presencial ou remota. Sendo:

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite

Governador do Amazonas, Wilson Lima

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha

Secretária de Representação Institucional do Governo do Maranhão em Brasília, Fabiane Guimarães

Governador do Piauí, Wellington Dias

Vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santo

Vice-governadora de Sergipe, Eliane Aquino

Governador do Acre, Gladson Cameli

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja

Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant

Governador do Pará, Helder Barbalho

Governador da Paraíba, João Azevêdo

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra

Governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha

Governador de Roraima, Antonio Denarium

Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política