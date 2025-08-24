Notícias Governo anuncia nova escola técnica que vai formar profissionais para o audiovisual no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Anúncio da nova Escola Técnica de Audiovisual no Festival de Cinema de Gramado. (Foto: Flávio Cunha/Ascom Seduc)

A Secretaria da Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria da Cultura (Sedac), anunciou oficialmente a criação da primeira Escola Técnica Pública Estadual de Audiovisual e Economia Criativa do Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu durante o 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, com a presença da secretária da Educação, Raquel Teixeira, e do secretário adjunto da Cultura, Fabiam Thomas.

A escola será instalada no prédio da antiga Escola Professora Maria Thereza, em Porto Alegre. A iniciativa surge a partir de análises que apontaram a falta de formação técnica voltada às demandas do setor audiovisual no Estado, especialmente na capital, onde o setor criativo ganha cada vez mais relevância econômica e social.

Durante o anúncio, a secretária Raquel Teixeira destacou que a criação da escola é fruto de um amplo esforço coletivo. “Transformamos uma antiga escola estadual em um espaço técnico voltado ao audiovisual e à economia criativa. Esse projeto nasce de muito diálogo com instituições parceiras e com o setor cultural, e vai abrir novas oportunidades de formação e inovação para a juventude gaúcha”, afirmou.

A estruturação do projeto conta com a colaboração de instituições parceiras, entre elas o Instituto Estadual de Cinema (IECINE), a Fundacine, a Unesco, a Unisinos e a Fundação Itaú, além de consultorias de Marta Porto e Aletéia Selonk. O grupo contribuiu com estudos técnicos e na construção das matrizes curriculares, em diálogo direto com o setor produtivo.

A Unesco deve publicar em breve o edital para a contratação do projeto arquitetônico da escola, que será instalada no bairro Mont’Serrat, em Porto Alegre. A proposta é oferecer uma infraestrutura moderna, preservando a memória do prédio histórico e, ao mesmo tempo, abrindo-se para o futuro e a inovação.

Para o secretário adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, o anúncio simboliza a realização de um grande sonho. “Esta é uma conquista que inaugura um novo capítulo para a cultura e a educação do nosso Estado. Todo o esforço envolvido foi pensado para fortalecer a comunidade gaúcha, valorizando o cinema, a arte e a economia criativa como motores de futuro”, declarou.

O anúncio, feito no maior festival de cinema do Estado, reforça o simbolismo da iniciativa e marca o início de um diálogo ampliado com artistas, estudantes, lideranças e profissionais da cultura, que serão convidados a integrar o plano de ocupação da escola.

Governo anuncia nova escola técnica que vai formar profissionais para o audiovisual no Rio Grande do Sul

