Notícias Feirões do Sine Municipal de Porto Alegre disponibilizam mais de 6 mil vagas de emprego

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A próxima edição do feirão está marcada para sábado, 30, das 9h às 14h, na Escola de Samba Filhos de Maria. (Foto: Filipe Karam/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até julho deste ano, os feirões realizados pelo Sine Municipal disponibilizaram 6.161 oportunidades de empregos em diversas comunidades de Porto Alegre, como os bairros Mário Quintana, Restinga e Bom Jesus. A ação busca facilitar o acesso ao mercado formal para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na Restinga, um dos bairros com maior adesão, 700 pessoas receberam atendimento em um único dia. As funções mais procuradas foram serviços gerais, caixas de supermercado e repositores de estoque. Além das vagas de emprego, foram ofertadas oportunidades de capacitação gratuita, em parceria com instituições como o Senai-RS, especialmente na área de construção civil.

“Combater a desigualdade passa, necessariamente, pela ampliação de oportunidades. Nosso compromisso é justamente esse: abrir caminhos para que mais pessoas possam acessar o mercado de trabalho e transformar suas realidades”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano (SMIDH), Juliano Passini.

A próxima edição do feirão está marcada para sábado, 30, das 9h às 14h, na Escola de Samba Filhos de Maria (rua Carol, 128), na Lomba do Pinheiro. Para participar, basta levar documento com foto e carteira de trabalho.

“O feirão descentralizado é uma chance para quem não tem condições de se deslocar em busca de emprego. Estamos levando oportunidade de trabalho até essas pessoas”, completa Lisandro Zwiernik, diretor do Sine Municipal.

Cursos

Em julho, uma nova frente de inclusão começou a ser construída: homens em situação de rua acolhidos no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) participaram de duas edições do curso de pintura predial, por meio de uma parceria com o programa Qualifica RS, a SMIDH e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). Ao todo, 30 participantes receberam certificado e estão aptos a ingressar no mercado de trabalho.

“Antes a gente só sobrevivia, mas agora é possível acreditar na vida. Podemos procurar vaga em uma empresa com a certeza de que somos capazes”, relata Daniel Freitas, um dos formandos.

O Sine Municipal mantém ainda atendimento semanal no Abrigo do Demhab, sempre às sextas-feiras, às 20h. No local, são realizados cadastros e encaminhamentos, tanto para vagas de emprego quanto para ações de qualificação profissional, com foco nos homens em situação de rua.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/feiroes-do-sine-municipal-de-porto-alegre-disponibilizam-mais-de-6-mil-vagas-de-emprego/

Feirões do Sine Municipal de Porto Alegre disponibilizam mais de 6 mil vagas de emprego

2025-08-24