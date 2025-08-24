Esporte Futebol: Sorteio da Copa será realizado em Washington no dia 5 de dezembro; anúncio foi feito pelo presidente americano, Donald Trump

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump informou que o evento será realizado no Kennedy Center. (Foto: Reprodução/The Guardian)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o sorteio que vai definir os grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 5 de dezembro em Washington D.C. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo direto do Salão Oval da Casa Branca, na companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Trump informou que o evento será realizado no Kennedy Center. “A Copa do Mundo da Fifa de 2026 será o maior e mais complexo conjunto de eventos da história do esporte – e o Kennedy Center dará início a ela de forma fenomenal, e nós estaremos envolvidos”, disse o presidente americano, que brincou sobre o nome do local.

“Algumas pessoas se referem a ele como o Trump Kennedy Center, mas ainda não estamos preparados para isso. Talvez em uma semana ou mais”, declarou, entre risadas de Infantino e do vice-presidente James D. Vance.

Surpresa

O anúncio surpreendeu porque a imprensa americana apostava que o sorteio seria realizado em Las Vegas. A decisão de fazer o evento na capital americana atende a uma demanda de Trump, que assim poderá participar de forma mais intensa do sorteio.

O presidente dos EUA exaltou as proporções da ampliada Copa do Mundo, que passará a ter 48 seleções e será disputada também no Canadá e no México. “É como ter vários Super Bowls num curto período de tempo. Alguns desses jogos serão até maiores que o Super Bowl”, afirmou, ao comparar com a final da NFL (futebol americano).

Novo formato

Com a ampliação no número de participantes, a próxima Copa do Mundo terá 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão para a segunda etapa, assim como os oito melhores terceiros colocados. Depois da fase de grupos, o torneio vai continuar em formato mata-mata (jogo único eliminatório, com possibilidade de prorrogação e disputa de pênaltis) até a grande final.

Até o momento, além dos três países-sede, estão classificadas para a Copa do Mundo do próximo ano outras 10 seleções: Brasil, Argentina, Equador, Japão, Irã, Usbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália e Nova Zelândia.

Trump também fez elogios à taça da Copa, que estava posicionada sobre sua mesa de trabalho. Com a permissão de Infantino, levantou o troféu e perguntou se poderia ficar com ele. “É uma bela peça de ouro”, afirmou o mandatário americano.

No mês passado, ao fim do Mundial de Clubes, também disputado nos Estados Unidos, Trump recebeu de presente o troféu original do torneio. O objeto ocupa um espaço perto da cadeira do presidente no próprio Salão Oval, na Casa Branca.

Ao fim da transmissão, Infantino formalizou o convite a Trump para a assistir in loco a final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey, e entregou um ingresso simbólico, de tamanho gigante, ao presidente americano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/futebol-sorteio-da-copa-sera-realizado-em-washington-no-dia-5-de-dezembro-anuncio-foi-feito-pelo-presidente-americano-donald-trump/

Futebol: Sorteio da Copa será realizado em Washington no dia 5 de dezembro; anúncio foi feito pelo presidente americano, Donald Trump

2025-08-24