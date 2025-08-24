Domingo, 24 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Nesta segunda-feira, 25, das 10h às 16h, o ônibus estaciona na estrada das Quirinas, bairro Lomba do Pinheiro. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde atenderá cinco comunidades durante a semana nos bairros Lomba do Pinheiro, Floresta, Humaitá e Anchieta. Nesta segunda-feira, 25, das 10h às 16h, o ônibus estaciona na estrada das Quirinas, bairro Lomba do Pinheiro.

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação

* Segunda-feira, 25 – Quirinas (Estrada das Quirinas, 4495, em frente à Madeireira da Vera, bairro Lomba do Pinheiro), das 10h às 16h

* Terça-feira, 26 – Loteamento Santa Terezinha (rua Voluntários da Pátria, 1940, Centro Social Marista Irmão Bortolini, bairro Floresta), das 10h às 16h

* Quarta-feira, 27 – Vila Santo André (avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá), das 10h às 16h

* Quinta-feira, 28 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta), das 12h às 16h

* Sexta-feira, 29 – Quinta do Portal (rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro), das 10h às 16h.

Loteamento Santa Terezinha 

O posto avançado de atendimento social instalado pela Prefeitura de Porto Alegre no Loteamento Santa Terezinha, no 4º Distrito, mantém a oferta de serviços entre os dias 25 e 29 de agosto. Há novidades, como orientação oferecida pelas equipes do Centro de Referência dos Direitos Humanos (CRDH) e um novo curso de pintura predial, a cargo do Sine Municipal e parceiros.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Futebol: Sorteio da Copa será realizado em Washington no dia 5 de dezembro; anúncio foi feito pelo presidente americano, Donald Trump
Empresas de apostas despejam mais de R$ 1 bilhão por ano em 18 clubes da Série A
https://www.osul.com.br/unidade-movel-de-saude-leva-atendimento-a-cinco-comunidades-de-porto-alegre-nesta-semana/ Unidade móvel de saúde leva atendimento a cinco comunidades de Porto Alegre nesta semana 2025-08-24
Deixe seu comentário

Últimas

Política Eduardo Bolsonaro culpa Alexandre de Moraes e Polícia Federal por assalto à casa de sua mãe
Política Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto
Futebol Grêmio goleia o Inter e segue líder do Gauchão Feminino
Inter No Mineirão, Inter perde de 2 a 1 para o Cruzeiro na 21ª rodada do Brasileirão
Política Eduardo Bolsonaro articula ampliar pressão a Alexandre de Moraes com a extrema-direita europeia
Rio Grande do Sul Sobe para 42 o número de cidades com relatos de estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul
Política Governadores brasileiros de direita trocam de ídolo: sai Trump, entra Milei como referência
Política Ministro Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar uso de R$ 694 milhões em emendas pix sem plano de trabalho
Brasil Morre Jaguar, cartunista e fundador de “O Pasquim”, aos 93 anos
Esporte Brasil fica com a prata no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
Pode te interessar

Esporte Empresas de apostas despejam mais de R$ 1 bilhão por ano em 18 clubes da Série A

Política Eduardo Bolsonaro culpa Alexandre de Moraes e Polícia Federal por assalto à casa de sua mãe

Esporte Futebol: Sorteio da Copa será realizado em Washington no dia 5 de dezembro; anúncio foi feito pelo presidente americano, Donald Trump

Política Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto