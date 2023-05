Economia Governo brasileiro e Mercosul reavaliarão acordo comercial com a União Europeia

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Segundo o governo brasileiro, a União Europeia tem um "viés muito protecionista" Foto: Reprodução Segundo o governo brasileiro, a União Europeia tem um "viés muito protecionista". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro e o Mercosul reavaliarão o acordo comercial com a União Europeia após o bloco europeu impor novas condições.

“A União Europeia, sem crítica direta ao grupo, a nenhum dos países diretamente, tem um viés muito protecionista. E nós estamos reavaliando o acordo. Esse documento [com demandas da UE] é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e possibilidades, inclusive de retaliação, de sanções”, declarou o ministro na quinta-feira (11).

“Isso [novas demandas] pode ter prejuízos enormes. Isso aumenta, inclusive, os compromissos no Acordo de Paris, por exemplo, que o Brasil vai respeitar e vai fazer”, completou Vieira.

Mas as novas demandas sobre a parceria não partem somente dos europeus. Parte do novo governo brasileiro vê na sinalização da UE a possibilidade de abrir diálogo sobre outros termos de acordo. Entre esses termos, estão as cotas para produtos agrícolas brasileiros acessarem preferencialmente o mercado europeu e exigências na área de compras públicas — que poderiam contradizer o “espírito” de uso dessas aquisições para estímulo de políticas industriais.

Há ainda uma divisão entre atores que acreditam que as falas de Lula sobre a invasão russa à Ucrânia podem ter impactado negativamente a relação e outros que veem o velho continente pouco flexível em suas demandas.

O presidente da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Caio Carvalho, destacou ainda uma mudança na relação comercial entre os blocos ao longo das últimas décadas que impacta diretamente os rumos da negociação.

“As coisas mudaram. Imagine que quando começamos a negociar o acordo, as exportações brasileiras eram 45% para a Europa, agora são 18%. E eles continuam a se posicionar como ‘rulers’ — quer dizer, ‘regradores’ do mundo”, disse.

O futuro do acordo

Segundo o chanceler Mauro Vieira, uma contraproposta será apresentada à União Europeia. Contudo, ele não confirmou um prazo para tal. O governo brasileiro tem expectativa de que pode haver uma janela para avanço do acordo no segundo semestre deste ano, quando a Espanha — um dos maiores entusiastas da parceria dentro do bloco europeu — assume a presidência do Conselho da União Europeia.

Por outro lado, gera expectativa negativa a realização de eleições na Argentina no segundo semestre deste ano, já que o acordo não vem sendo bem recebido por setores do país vizinho, especialmente por suposto risco de desindustrialização que seus termos acarretariam.

O presidente da Abag disse que realiza periodicamente reuniões com entes privados brasileiros e de outros países do Mercosul e reitera o interesse no acordo por parte do bloco. Ele crê, porém, que nos termos atuais a parceria encontrará dificuldades para avançar.

“Devo deixar claro que há o maior interesse dos países do Cone Sul, do setor privado, para que o acordo saia. E percebo do lado europeu também esse interesse. Mas devo dizer que, atropelando nossas leis internas, como com o ‘desmatamento zero’, eles não vão conseguir nada e vamos ter muita dificuldade em assinar esse acordo”, apontou.

