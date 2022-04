Rio Grande do Sul Governo do Estado e prefeitura de Porto Alegre entregam reformas em pavilhões do cais que receberão o South Summit Brasil

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Evento será realizado no Cais Mauá, em Porto Alegre, nos dias 4, 5 e 6 de maio. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Evento será realizado no Cais Mauá, em Porto Alegre, nos dias 4, 5 e 6 de maio. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Os armazéns 4, 5 e 6 do Cais Mauá, em Porto Alegre, estão prontos para abrigar o South Summit Brasil – encontro global de inovação –, que ocorrerá de 4 a 6 de maio. Nesta terça-feira (19), os governos municipal e estadual, além dos organizadores, entregaram os espaços com adequações estruturais para a realização do evento.

As reformas realizadas nos três armazéns foram organizadas pela prefeitura de Porto Alegre e feitas com o apoio de 22 empresas da iniciativa privada que arcaram com os custos do projeto e recuperação dos pavilhões. Os prédios receberam reformas no telhado, nos portões, calhas e fiação elétrica, entre outras.

“Entregamos hoje os três armazéns que foram restaurados para a realização do South Summit Brasil. Este espaço inovador dialoga diretamente com esta grande plataforma de inovação e tecnologia que, pela primeira vez, sairá da Europa para ocorrer aqui em Porto Alegre. Temos tradição em eventos de porte e saberemos abraçar os participantes de um encontro como esse, com repercussão global. Nossa edição do South Summit dará um impulso extraordinário aos negócios na área de tecnologia, potencializando ações em curso há décadas no nosso Estado”, disse o governador Ranolfo Vieira Júnior.

Fundado em Madri, na Espanha, em 2012, o South Summit realiza a primeira edição internacional com o objetivo colocar o Brasil e a América Latina no mapa mundial da inovação reunindo startups, corporações e grandes investidores.

Prefeito em exercício da capital, Ricardo Gomes destacou a parceria com a iniciativa privada. “Como não havia tempo hábil para o poder público recuperar os espaços, o prefeito Sebastião Melo sugeriu que buscássemos parceiros. Agradecemos muito a todos que ajudaram. É simbólico que o South Summit aconteça no Centro Histórico e no Cais Mauá, porque o momento é de transformação e retomada econômica da cidade”, acrescentou.

Também nesta terça (19), se iniciaram no local as obras das estruturas do evento. A empresa DMDL Montagens de Stands, vencedora do pregão eletrônico promovido pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), será a responsável pelos serviços. O valor contratado pelo Estado é de R$ 6,35 milhões e tem prazo de dois meses.

“Desde o início da atual gestão o governo sempre teve em mente, como estratégia, a busca de um grande evento internacional de inovação. O objetivo era o de marcar a transição do RS para a nova economia. E hoje, com a entrega dos pavilhões, cujas reformas tiveram o apoio da iniciativa privada e também com o início das obras para instalação do South Summit, começamos mais uma parte da caminhada para entregar este grande evento para Porto Alegre. Para recebermos aqui na nossa capital toda a comunidade de inovação do país e do mundo. Vamos fazer um evento global e contínuo, que vai ficar por aqui nos próximos anos”, disse o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Durante o evento, também foram apresentados números relativos ao South Summit Brasil. Serão cerca de 400 palestrantes. A competição de startups recebeu inscrições de mais de mil startups de 76 países diferentes – o Brasil lidera, com 330 inscritos.

Outros 10 países se destacam: Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Nigéria, Turquia, Argentina, Colômbia e Reino Unido. Entre todos, foram escolhidas 50 finalistas que terão a oportunidade de dar visibilidade ao seu projeto, bem como acesso aos quase 90 fundos de investimento (18 deles internacionais) com uma carteira de US$ 62 bilhões previstos para a América Latina.

Sobre o South Summit

Realizado desde 2012 em Madrid, na Espanha, o South Summit é reconhecido como uma plataforma global de inovação e conexões entre os principais participantes do mundo empresarial. Sozinho, já movimentou cerca de US$ 8,8 bilhões em investimentos.

A edição mais recente reuniu cerca de 20 mil participantes e 8 mil empresários – 7 mil deles corporativos – e 1.600 investidores com uma carteira de investimentos de US$ 135 bilhões.

O South Summit é hoje o principal encontro de conexão entre startups, empresas e fundos de investimento globais. A edição brasileira conta com a correalização do governo do Estado do Rio Grande do Sul, South Summit Espanha e powered by IE.

