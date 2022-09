Rio Grande do Sul Governo do Estado lança projeto para estimular o turismo no litoral norte gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

Ações visam estender a temporada de permanência dos turistas para além do verão. Foto: Gabriel Gomes Foto: Gabriel Gomes

Com o objetivo de estimular o turismo na área litorânea do estado, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) lançou, nesta quarta-feira (14), o projeto “Litoral Norte nas 4 Estações”. Em parceria com os 21 municípios da região, a iniciativa vai promover ações visando estender a temporada de permanência dos turistas para além do verão, com foco no desenvolvimento e na atração de investimentos para o litoral.

Entre as medidas a serem adotadas está a integração do calendário de eventos e atividades das cidades, assim como a valorização e promoção das rotas turísticas, como os Caminhos dos Vales e das Água. Baseado no Mapa de Comportamento do Turista, construído pela Setur, o cronograma de estratégias servirá como projeto-piloto, de outubro de 2022 a junho de 2023, para a implementação em demais regiões do Rio Grande do Sul.

O governador Ranolfo Vieira Júnior ressaltou a importância do estudo prévio para a criação do projeto: “É com dados e estatísticas que se faz políticas públicas eficientes. Temos um grande potencial turístico, reunindo lagoa, mar e serra em menos de 100km”, comentou. Já o secretário de Turismo, Raphael Ayub, destacou os recursos do programa Avançar voltados à região: “Ao todo, os municípios receberam cerca de R$ 13 milhões para investimentos em infraestrutura urbana, como reforma de parques e praças e novas pavimentações asfálticas, da mesma forma que trabalhamos na duplicação de alguns trechos e na regionalização do aeroporto de Torres, por exemplo”, finalizou.

