O governo do Rio Grande do Sul apresentou, nesta terça-feira (1º), o cronograma previsto para a retomada de aulas presenciais no Estado. A ideia é retomar os encontros presenciais em setembro, de forma escalonada, concluindo o processo em novembro.

As etapas começariam pela Educação Infantil em 8 de setembro, passando pelo Ensino Médio e Ensino Superior, em 21 de setembro, e o Ensino Fundamental, entre 28 de outubro (anos finais) e 12 de novembro (anos iniciais). A decisão final, em qualquer das datas propostas, caberá aos municípios.

O novo cronograma foi apresentado pelo governo aos prefeitos em reunião com a Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS), Ministério Público e TCE (Tribunal de Contas do Estado).

O primeiro cronograma apresentado pelo Estado – agora já descartado – previa a retomada de aulas a partir de segunda-feira (31). Aquela proposta foi rejeitada por 94,6% dos prefeitos gaúchos. A partir daí, o governo do Estado decidiu construir um cronograma, prevendo um adiamento de até 15 dias do plano inicial.

O governo destaca que o retorno não será obrigatório e que a volta às aulas só será permitida para regiões com bandeira amarela ou laranja no modelo de distanciamento controlado.

Até aqui, as propostas de retomada das aulas presenciais têm sido criticadas não só por prefeitos, mas também pelos principais sindicatos de professores da rede particular e pública. Essas entidades consideram insegura a retomada das aulas enquanto não houver queda consistente de mortes no Estado.