A continuação das obras de macrodrenagem do Arroio Areia alteram o trânsito na Avenida Sertório, bairro Jardim São Pedro, em Porto Alegre, a partir desta terça-feira (1º). Os serviços devem prosseguir até o começo do mês de outubro.

A Avenida Sertório está com as duas faixas bloqueadas no sentido bairro-Centro. A partir da Rua Julio Kovalski, os veículos são obrigados a trafegar pelo corredor de ônibus até a Rua Menna Barreto. Um trajeto de cerca de 300 metros.

Além disso, também podem utilizar na contramão o corredor do sentido contrário. Liberando assim, duas faixas. Isso porque o corredor sentido Centro-bairro está bloqueado e os ônibus estão trafegando na pista dos carros.

Outra mudança é o bloqueio do acesso para a Rua Carneiro da Fontoura para quem sai do bairro. Motoristas têm como opção fazer um retorno na Rua da Várzea um pouco antes ou acessar o bairro pela Avenida General Emílio Lúcio Esteves um pouco mais adiante.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) sugere que motoristas optem por utilizar a Avenida Assis Brasil. Há presença de agentes para orientar o trânsito na região, que registra congestionamento.